Fiender og folkefiender

Etter at vi denne uka markerte Frigjøringsdagen 8. mai, står nasjonen på randen av atter en grunnlovsdag feiret i frihet. Lite eller ingenting imponerer utlendinger mer enn at vi på selveste nasjonaldagen 17. mai sender våre barn ut i gatene. Bevæpnet med norske flagg og pinneis.

Ja, vi elsker dette landet. Men hva ønsker vi at dette landet skal bli? Fredsaktivist og atomvåpenmotstander Fredrik S. Heffermehl reflekterer slik i Klassekampen denne uka: «Den militære satsingen øker vår usikkerhet også på hjemmebane, den spiser av budsjettene for helse, samferdsel, kunst, kultur – det som skulle gi gode og meningsfulle liv».

Pendelen svinger nå så tungt og fort at man blir svimmel.

Det er en bekymring det er verdt å huske på når tydelige stemmer før Arbeiderpartiets landsmøte ropte opp om mangelen på luftvern over Oslo. Vern fra russiske fly, må vi tro. Der er debatten nå.

Det mangler ikke marsjordre om dagen. Kommandoene hagler nå over landet om at vi skal ruste opp. Retninga er gitt for nasjonen. «Krisen kan ramme i morgen», sa Sofie Nystrøm, sjefen for Nasjonal sikkerhetsmyndighet denne uka. Og vi er ikke forberedt: Hun ber om storsatsing på cybersikkerhet og alle årskull bør få opplæring i nasjonal sikkerhet og beredskap. Inn i skolen. Pendelen svinger nå så tungt og fort at man blir svimmel.

Det var den siste av de tre årlige offentlige trussel- og risiko­vurderingene. Etterretningen og PST peker i samme retning. I tillegg til disse ble Forsvarsanalysen fra Forsvarets forskningsinstitutt lagt fram før påske. Forsvaret er underfinansiert med minst 30 milliarder kroner. Forsvarskommisjonen kom med sin rapport i begynnelsen av mai. Det var full alarm. Kommisjonsleder Knut Storberget var mer enn tydelig på at den norske forsvarsevnen ikke står i særlig stil til den rådende sikkerhetssituasjonen. Og slett ikke for det vi ser «er under utvikling». Vi er kort oppsummert dårlig skikket til å møte krig og krise.

Da gjenstår bare forsvarssjefens Fagmilitære råd og Totalberedskapskommisjonen, som begge er ventet med sine funn og konklusjoner i juni. Du skal ikke være veldig analytisk for å kunne ane hva som venter oss. Når de to siste er kommunisert, er det i løpet av få måneder levert ikke mindre enn sju rapporter som peker i én og samme retning. Regjeringen har kvittert ut med løfter om å innfri Nato-kravet om at to prosent av de offentlige utgiftene skal gå til forsvar. Opp i rett, det skulle bare mangle. Dette er det norske systemet som absorberer sjokket av angrepet på Ukraina.

Og det er vanskelig å si at det er feil. Umulig. Det er en naturlig refleks på en russisk aggresjon som er så vanvittig og grensesprengende. Krigen i øst gir høyoktan næring til historien om at vi og Europa har vært naive overfor Russland og forsømt våre forsvar. Som vi var naive overfor Nazi-Tyskland. Men sannheten er at vi, våre allierte i Nato og vår allierte USAs venner igjen, bruker helt enorme ressurser på det militære. Langt mer enn de vi kan definere som potensielle fiender, gjør.

USA står aleine for fire av ti anvendte kroner som brukes globalt på det militære. Ifølge statistikken fra SIPRI, Stockholms fredsinstitutt, bruker supermakten tre ganger mer enn Kina. Ti ganger mer enn Russland. Totalt står USA og landets største allierte i Europa og Asia for godt over 60 prosent av verdens årlige forbruk på våpen og soldater. Legger man til de mange mindre Nato-landene i vår del av verden, står vår vestlige sikkerhetssfære for 67 prosent av forbruk og investeringer. To av tre kroner. Er det naivt?

De to landene vi frykter mest og som spenningen stiger rundt, Kina og Russland, bruker en fjerdedel av dette. Og importen av våpen til Europa har økt med nesten 50 prosent de siste fire årene målt mot de fire foregående. Men fortsatt er importen til Asia og Australia størst, og aller mest våpen kjøper Sør-Korea og Japan. Med andre ord, det rustes opp som bare det. En ekstrem vestlig styrke blir enda mer kraftfull, Nato vokser med Sverige og Finland ombord, og nå kommer alliansen etter med budsjettkrav til etternølerne. Et krav som aller mest er symbolikk. Alle skal med. Men hvordan ser dette ut fra den andre siden? Hvis vi hadde snudd bordet.

Samtidig som vi ruster opp, har vi nettopp sett en lite potent 9. mai-markering i Moskva. Og vår egen etterretning skriver at «Den russiske militærmakten har kjørt seg fast i Ukraina. Invasjonen har avdekket grunnleggende svakheter i Russlands evne til å føre krig. Dårlig etterretning, mangelfull situasjonsforståelse og et svakt samvirkesystem i de militære styrkene har bidratt til at Russland ikke har evnet å nå sine målsettinger». Hva slags trussel utgjør Russland egentlig for Norge? Et angrep på Norge er like lite sannsynlig i dag som før 24. februar 2022. Men vi forbereder oss på en ukjent framtid.

I en podkast med Foreign Affairs sier den amerikanske toppgeneralen Mark Milley at det er i alles interesse at krigen i Ukraina ikke eskalerer, men faren for det er helt reell. Han er tydelig på at man for all del må unngå en militær allianse mellom Kina og Russland. Og for å få til det, må den amerikanske styrken være totalt overlegen. «Vi må sørge for at det amerikanske militærvesenet ikke bare er litt bedre, men mye bedre og overveldende mye bedre enn Kinas, for å være helt sikre på at de forstår det og at vi har vilje til å bruke det i en krise», sier Milley. USA har alltid rustet opp og akter å fortsette med det. Overveldende og økende motmakt kan kanskje oppfattes som truende?

I går var den kinesiske utenriksministeren Qin Gang i Norge. Han representerer et Kina som langt på vei er utpekt som Vestens framtidige fiende, av USA, G7-landene og EU, og som på sin side mer enn antyder at USA fører en ny kald krig. Vi er nå inne i en global spiral av mistillit og opprustning. Og som Milley påpeker, ingen i uniform noe sted i verden har erfaring med stormaktskrig. Ingen politikere heller. Oddsen for at en historisk lang fredsperiode skal fortsette, blir dårligere for hvert år som går.

Grensen mellom paranoia og kjølig rasjonalitet er ikke alltid så tydelig. Derfor er det nå så viktig at spørsmålene stilles, at samtalene får fortsette, at forskere, debattanter, fredsforkjempere og andre som søker å nyansere et stadig mer svart/hvitt-bilde, lyttes til. Tvilen må ikke bare få rom, den må dyrkes. Rundt middagsbordet hjemme, i mediene, i politikken og hos regjeringen. Vi må hegne om folkefiendene blant oss.

Seniorforsker Julie Wilhelmsen.

«Hvis man vil ha en debatt om alternative handlingsalternativer i utenrikspolitikken, er det ingen å finne lenger». Det sier forskeren Julie Wilhelmsen. Hun har prøvd å forstå Russland, men blitt anklaget for å ha sympati. Torsdag mottok hun Fritt Ords pris for sin innsats for å nyansere et opphetet ordskifte i kjølvannet av krigen i Ukraina. Hennes vitnemål tyder på at det har vært en jævlig tøff jobb.

