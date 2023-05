Erdogan lover fredelig maktoverdragelse hvis han taper

Enkelte har vært bekymret for at Recep Tayyip Erdogan ikke vil gi slipp på makten ved et eventuelt valgnederlag. Da han fikk spørsmål om dette i et TV-program fredag kveld, svarte presidenten:

– Det er et helt latterlig spørsmål. Vi kommer til makten med demokratiske midler her i Tyrkia. Dersom nasjonen vår sier noe annet [enn at jeg får fortsette], vil jeg gjøre det demokratiet krever. Det er ikke noe annet å gjøre.

Erdogan forsikrer at hans blokk vil respektere valgresultatet, uansett hva det blir.

– Folkeviljen kan ikke bli overstyrt, sier presidenten.

Tror fortsatt på gjenvalg

Han sier samtidig at han tror han blir gjenvalgt for fem nye år, og at han sikrer seg flertall i nasjonalforsamlingen i søndagens valg.

Samme dag forsvarte Erdogan sin russiske kollega Vladimir Putin mot påstander fra den tyrkiske opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglu om innblanding i valget og spredning av falske bilder.

– Kemal angriper Russland og Putin. Dersom du angriper Putin, er det ikke greit for meg. Forholdet til Russland er ikke mindre viktig enn forholdet til USA, sier Erdogan.

Han har beholdt et fungerende forhold til Russland tross invasjonen i Ukraina.

Lite forsprang for utfordrer

Etter 20 år ved makten står Erdogan overfor sitt mest krevende valg i et land der mange er misfornøyd med galopperende prisvekst, håndteringen av jordskjelvet i februar og de rundt 3,5 millioner syriske flyktningene i landet.

Flere meningsmålinger gir utfordrer Kilicdaroglu et lite overtak rett før valget.

Dersom ingen får over 50 prosent i søndagens valg, blir det en ny valgomgang 28. mai.

