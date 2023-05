Klimakrisen bekymrer mange europeere, og de er både villige til å gjøre tiltak i egne liv, og støtte myndigheter som vil innføre klimatiltak. Så lenge disse tiltakene ikke påvirker hverdagen deres for mye.

En undersøkelse fra YouGov viser nemlig at jo mer et tiltak vil endre livsstilen til europeerne, dess mindre støtter de det, skriver The Guardian.

Folk fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Danmark, Sverige, Spania og Italia deltok i undersøkelsen.

Tiltak som forbud mot engangsplast og mer bruk av elbiler var de positive til. De gikk også gjerne med på å gjenbruke klær, og å kun spise frukt og grønnsaker som er i sesong, og produseres lokalt.

På spørsmål om hvor positive de var til hakket mer radikale forslag, ble oppslutningen derimot en litt annen:

Det å frivillig skulle slutte å spise kjøtt og meieriprodukter, og få færre barn enn man ønsker, fikk støtte fra mellom 10 prosent (Tyskland) og 19 prosent (Italia), og henholdsvis 9 prosent (Tyskland) og 17 prosent (Italia).

