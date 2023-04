Stoltenberg: Sverige bør bli Nato-medlem så fort som mulig

Tirsdag ble Finland formelt tatt opp som Nato-medlem.

– Nå er det på tide at Sverige også blir med, sa Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag, da Nato-landenes utenriksministre avsluttet sitt to dager lange møte i Brussel.

Tyrkia og Ungarn er som kjent de eneste Nato-landene som ennå ikke har villet ratifisere svensk medlemskap.

Sverige søkte om å gå inn i Nato sammen med Finland, men står nå alene igjen. Det er ventet at landet følger etter om ikke altfor lenge, trolig før sommeren.

Ukraina-støtte

På pressekonferansen la Stoltenberg også vekt på viktigheten av fortsatt stor støtte til Ukraina.

– Vi vet ikke når krigen vil slutte, men Putin kan ikke fortsette å hakke løs på europeisk sikkerhet, sa Stoltenberg.

– Vi er enige om å begynne arbeidet med å utvikle et strategisk flerårig program for Ukraina for å få landet opp til Nato-standard, fortsatte han.

Han sier et medlemskap må bygges på et fritt og demokratisk Ukraina, noe som den russiske invasjonen har satt under press.

Kina-advarsel

Stoltenberg kom også inn på Kinas rolle i Ukraina-konflikten. Det ville vært et historisk feilgrep hvis landet leverte våpen til Russland, understreket han.

Så langt er det ingen tegn til at Kina har gjort det, ifølge Nato-sjefen. Men Kina er blitt gjort oppmerksom på at det vil være en «stor feiltakelse», hvis det skulle skje.

– Det er blitt gjort tydelig overfor Kina at det vil få alvorlige konsekvenser hvis man sender våpen til Russland. Det er ingen grunn til å gå i detalj om hvilke konsekvenser det er snakk om, men Kina vet at det vil få alvorlige konsekvenser, sier Stoltenberg.

Han sa også at Vladimir Putins nylige kunngjøring om å plassere atomvåpen i Belarus viser at Russland kom med tomme løfter da en avtale med Kina nylig ble undertegnet. I avtalen erklærte de to landene at de ikke skulle utplassere atomvåpen utenfor sine grenser.

Ifølge Stoltenberg er det all grunn til å følge nøye med på hva Russland driver med, men at Nato så langt ikke har sett tegn til at landet har fulgt opp Putins kunngjøring.

