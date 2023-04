Finland er formelt innlemmet i forsvarsalliansen Nato

Det skjedde idet Finlands utenriksminister Pekka Haavisto overrakte Finlands tilslutningsdokumenter til sin amerikanske kollega Antony Blinken i Brussel tirsdag.

Om kort tid heises Finlands flagg utenfor forsvarsalliansens hovedkvarter i Brussel.

Flere toppolitikere, blant annet Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, har slått fast at dette er en historisk dag. Både Stoltenberg og Blinken har også vært nøye med å uttale at Finlands tilslutning til alliansen er tett knyttet opp til Russlands invasjon av Ukraina i fjor.

– Realiteten er at dette er et resultat av krig i Ukraina. Finland har også en historie som forteller dem om brutaliteten en krig kan utgjøre, sa Stoltenberg tirsdag formiddag med henvisning til Vinterkrigen mellom 1939 og 1940.

– Jeg er fristet til å si at dette kanskje er den eneste tingen vi kan takke Vladimir Putin for. Nok en gang har han fremskyndet noe han hevder han vil forhindre gjennom Russlands angrepskrig, sa Blinken.

På Twitter skriver Finlands statsminister Sanna Marin at Finland «går inn i en ny æra som medlem av Nato».

– Jeg er stolt av Finland og finnene. Vår nasjon har handlet i en samlet front gjennom denne historiske prosessen. Takk til våre allierte for deres tillit. Sammen er vi enda sterkere, skriver hun.

På pressekonferansen med Finlands president Sauli Niinistö sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg at det er en stor ære å ønske Finland velkommen.

– Fra i dag henger 31 flagg sammen som et symbol for samhold og solidaritet, sa Stoltenberg.

Han la også vekt på Sverige, som foreløpig ikke får slutte seg til alliansen på grunn av Tyrkias og Ungarns vegring.

– Jeg er svært stolt av å ønske Finland velkommen som et fullt medlem av vår allianse, og jeg ser fram til å ønske Sverige velkommen så snart som mulig.

Fakta om Nato

1949: Den nordatlantiske traktats organisasjon grunnlegges for å hindre videre sovjetisk ekspansjon og en ny bølge av europeisk militarisme. De tolv opprinnelige medlemslandene er USA, Canada, Storbritannia, Belgia, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal og Norge.

1952: Hellas og Tyrkia blir med når alliansen for første gang utvides.

1955: Vest-Tyskland blir medlem. Sovjetunionen og sju østeuropeiske land svarer med å danne den militære og sikkerhetspolitiske alliansen Warszawapakten.

1982: Spania blir Natos 16. medlem.

1991: Sovjetunionen oppløses. Det samme gjør Warszawapakten.

1994: Finland og Sverige blir med i Natos partnerskap for fred. Året etter slutter de seg også til EU. Dermed er de ikke lengre nøytrale, men forblir militært alliansefrie.

1999: Tre tidligere medlemsland i Warszawapakten, Tsjekkia, Ungarn og Polen, blir med i Nato.

2001: Som følge av terrorangrepet i USA 11. september, utløses for første gang Natos artikkel 5, altså at et angrep på ett Nato-land regnes som et angrep på hele forsvarsalliansen.

2002: Nato-Russland-rådet dannes for å hjelpe Natos medlemmer til å samarbeide med Russland om sikkerhetsspørsmål.

2003: Nato tar kommandoen over den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan (ISAF).

2004: Sju nye land blir medlemmer, den største utvidelsen av Nato til dags dato. Dette er Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estland, Latvia og Litauen. De tre sistnevnte er de eneste tidligere sovjetrepublikkene som har sluttet seg til alliansen.

2009: Kroatia og Albania blir medlem.

2014: Nato suspenderer det meste av samarbeidet med Russland etter annekteringen av Krim.

2015: Nato avslutter Isaf-oppdraget i Afghanistan, men alliansen forblir i landet for å trene lokale sikkerhetsstyrker fram til Talibans maktovertakelse i 2021.

2017: Montenegro blir medlem.

2020: Nord-Makedonia blir Natos 30. medlem.

2022: Sverige og Finland søker om Nato-medlemskap etter Russlands invasjon av Ukraina. Planen var at de to landene skulle gå inn i alliansen samtidig. Men Tyrkia og Ungarn vegrer seg for å ratifisere Sveriges søknad.

Mars 2023: Det blir klart at Finland vil gå inn i Nato uten å vente på Sverige.

4. april 2023: Finland blir Natos 31. medlem.

