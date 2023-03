Norge signerer EU-avtale om felles anskaffelse av ammunisjon til Ukraina

Østerrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Luxembourg, Malta, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia og Sverige har signert avtalen i tillegg til Norge.

I tillegg har flere medlemsland allerede signalisert at de planlegger å bli med på initiativet, skriver EU-organet European Defence Agency (EDA) i en pressemelding.

Tidligere mandag ble EU-landene enige om å bruke 2 milliarder euro – rundt 23 milliarder kroner – på artilleriammunisjon til Ukraina.

– Med denne avtalen får Norge full tilgang til å anskaffe ammunisjon i samarbeid med andre europeiske land gjennom denne ordningen. Det er ikke minst bra for det nordiske samarbeidet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Sju år

Avtalen Gram signerer mandag, har en varighet på sju år. Formålet er å gi flere, særlig mindre land, mulighet til å gå sammen om å anskaffe en rekke ammunisjonstyper som det er høy etterspørsel etter på grunn av krigen i Ukraina, opplyser Forsvarsdepartementet.

– Avtalen vil sikre at ytterligere donasjoner til Ukraina relativt raskt kan re-anskaffes i samarbeid med andre europeiske land. Det er et viktig grep for å holde donasjonstempoet til Ukraina oppe, sier Gram.

Han legger til at rammeavtalen også gir Norge mulighet til å posisjonere egen industri i fremtidige anskaffelser.

Ukraina har lenge etterlyst mer ammunisjon fra Vesten. De to milliardene EU-landene er enige om å bruke på dette, skal fordeles langs to spor:

* 1 milliard euro skal gå til å refundere EU-land som donerer ammunisjon fra egne lagre.

Norge gir 250 millioner kroner via Nansen-programmet som tilskudd øremerket stridsvognammunisjon.

* 1 milliard euro settes av til felles innkjøp av ammunisjon til EU-land og Ukraina.

Kan hekte seg på

Norge bidrar ikke med penger til fellesinnkjøp, men kan hekte seg på felles anskaffelser i fremtiden gjennom avtalen som blir signert mandag. Disse anskaffelsene kan enten gå til å etterfylle norske lagre, eller gå direkte til Ukraina. I så fall må Norge bidra med friske midler i konkrete anskaffelseskontrakter, opplyser Forsvarsdepartementet.

Mandag ble EU-landenes utenriksministre enige om å forsyne Ukraina med én million artillerigranater de neste tolv månedene, opplyser EU-diplomater. Ammunisjonen skal tas fra egne lagre og leveres umiddelbart, skriver nyhetsbyrået DPA.

I tillegg skal EU-landene i fellesskap kjøpe flere 155-millimetersgranater til Ukraina de neste seks månedene.

[ Fotkirurg: Så ofte bør man bytte sko ]