Bola Tinubu valgt til ny president i Nigeria

70 år gamle Tinubu fra avtroppende president Muhammadu Buharis parti APC sikret seg 36 prosent av stemmene, mens Atiku Abubakar fra det største opposisjonspartiet PDP fikk 29 prosent.

De to partiene har byttet på å ha makten siden militærdiktaturet tok slutt i 1999, men ble i år utfordret av en tredje kandidat – Peter Obi fra Arbeiderpartiet. Han endte opp med 25 prosent av stemmene i lørdagens valg, opplyser den statlige valgkommisjonen (INEC).

– Jeg vil få benytte anledningen til å be mine konkurrenter om samarbeid. Dette er det eneste landet vi har. Det er ett land, og vi må bygge det sammen, sa Tinubu i sin seierstale natt til onsdag.

Krever omvalg

Opposisjonen er lite fornøyd med valget og krever at det annulleres. De hevder at det var omfattende uregelmessigheter. At resultatene lot vente på seg, tar de som et bevis på fusk.

EUs valgobservatører anklager også INEC for dårlig planlegging og manglende innsyn under opptellingen, men konkluderer samtidig med at de 87 millioner registrerte velgerne fritt fikk avgi stemme.

Tapte i Lagos

Tinubu var tidligere guvernør i den folkerike delstaten Lagos, men fikk ikke flest stemmer der. Det gjorde derimot Obi, som har stor støtte blant mange unge nigerianere som krever endring i landet.

Presidentvalget ble etter nigeriansk standard usedvanlig jevnt, og det er første gang i landets historie at en president blir valgt med under 50 prosent av stemmene.

Splittet

Tinubu må kjempe hardt for å vinne støtte fra det store flertallet av velgere som ønsket andre kandidater, særlig de unge, tror Nnamdi Obasi i International Crisis Group.

Kristne grupper er også kritiske til at han som muslim valgte å stille med en annen muslim som visepresidentkandidat, og iboene sørøst i Nigeria føler nok en gang at de nektes å innta presidentposten, påpeker han.

For å lykkes må Tinubu nå sette sammen en inkluderende regjering og fokusere på å samle nasjonen, sier Obasi.

Ting å utsette

Nigerias avtroppende president, 80 år gamle Muhammadu Buhari, har sittet i to perioder og kunne derfor ikke stille til gjenvalg. Han gratulerte natt til onsdag partifellen med seieren, men erkjente samtidig at det var ting å utsette på valgavviklingen.

– Det må selvsagt jobbes med å etablere større innsyn og troverdighet i valgprosedyren. Ingenting av det som er avdekket, reiser imidlertid tvil om at det var et fritt og rettferdig valg, sier han.

Opposisjonen har nå tre uker på seg til formelt å kreve omvalg, noe som bare skjer dersom valglovene ble brutt på en måte som kunne ha endret resultatet.

Nigerias høyesterett har aldri tidligere annullert et presidentvalg, selv om opposisjonen i landet rutinemessig krever dette.