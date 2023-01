Zelenskyj reagerer sterkt på at Ukraina ikke får stridsvogner

– Hver eneste dag blir det mer åpenbart at det ikke er noe annet alternativ enn å fatte en beslutning om stridsvogner, sier Zelenskyj i en kommentar til utfallet av møtet i den såkalte Kontaktgruppen for Ukraina der forsvarstopper fra over 50 land deltok.

– Vi må kjempe videre for å sikre leveranse av moderne stridsvogner. Ramstein-møtet styrker vår besluttsomhet, sier den ukrainske presidenten med henvisning til fredagens møte på den amerikanske basen i Tyskland.

– Det fins ikke noe annet alternativ enn å sende tunge stridsvogner til Ukraina, sier Zelenskyj.

