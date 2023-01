Israelske soldater drepte 15-åring i Betlehem

Adam Essam Shaker Ayyad ble skutt i brystet da israelske soldater rykket inn i flyktningleiren Dheisheh ved daggry tirsdag. Han er den tredje palestineren som er drept på den okkuperte Vestbredden hittil i år.

Den israelske hæren bekrefter hendelsen, men sier at soldatene åpnet ild da de ble angrepet med brannbomber.

– Styrkene skjøt mot dem som kastet Molotov-cocktailer og truet dem på livet. Det ble registrert treff, heter det i en kunngjøring fra hærledelsen.

Mandag ble to palestinere skutt og drept av israelske soldater som rykket inn for å rive to bolighus i Jenin nord på Vestbredden.

