Esa godkjenner endring i elbilstøtte og oljeskatt

Regjeringen har innført moms på elbiler for den delen av prisen som overstiger 500.000 kroner. EØS-tilsynet Esa har torsdag godkjent denne ordningen fram til 31. desember 2024.

Tilsynet har også vurdert oljeskattepakken som ble vedtatt under pandemien og ga utsatt skatt for oljeselskapene. MDG er blant dem som har klagd inn saken til Esa fordi de mener dette er ulovlig statsstøtte. Esa har konkludert med at dette ikke er tilfelle.

– Etter en grundig undersøkelse finner Esa ingen indikasjoner på at 2020-endringene i petroleumsskatteloven innebærer statsstøtte, slår Esa fast.

Kommentar fra Paal Frisvold, leder av MDGs internasjonale utvalg:

– Vi er skuffet over at Esa ikke deler vår oppfatning. At en oljeinstallasjon på norsk sokkel kan få atskillig gunstigere skattevilkår enn investeringer i havvind, er klart konkurransevridende, skriver lederen i MDGs internasjonale utvalg, Paal Frisvold i en epost til NTB.

