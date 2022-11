Pengestrid i innspurten på klimatoppmøtet

Møtet skulle egentlig avsluttes fredag, men er nå forlenget med minst én dag.

Pengestøtte til fattige og sårbare land er som ventet blitt en svært vanskelig sak i innspurten. Striden står om støtte til å takle «tap og skade» forårsaket av klimaendringene.

– Vi gjør det klart at Europa står på de mest sårbare landenes side, sier Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock, etter at EU overraskende la et nytt tilbud på bordet torsdag kveld.

Men EU stiller flere betingelser, og utslippsgigantene Kina og USA har så langt ikke sagt tydelig hvordan de stiller seg til forslaget.

