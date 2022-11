USA og Russland møtes for å vurdere atomsamtaler

Begge parter satte inspeksjoner av amerikanske og russiske militæranlegg på pause i mars 2020 på grunn av koronapandemien. Det siste møtet ble holdt i oktober 2021.

Etter at Moskva invaderte Ukraina 24. februar, svarte ledelsen i Kreml i august på USAs støtte til Ukraina med å nekte amerikanske våpeninspektører adgang til russiske atomanlegg inntil videre.

Deler av Ny Start-avtalen om atomnedrustning fra 2010 ble dermed satt til side.

Men tirsdag sa talsmann Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet at forhandlinger om gjenopptakelse av inspeksjonene skal finne sted i nær framtid. Samtalene vil dreie seg om betingelsene som er satt av Ny Start-avtalen og kommer ikke til å omfatte noen diskusjon knyttet til krigen i Ukraina, opplyser han.

Price oppgir ingen dato eller sted for samtalene, men andre tjenestemenn har antydet at det vil skje før nyttår, og trolig i Egypt.

Før USAs bekreftelse tirsdag siterte den russiske avisen Kommersant fire kilder som også sa at de to landene diskuterer muligheten for å gjenoppta samtalene.

Ny Start-avtalen fastsetter blant annet at de to landene maksimalt kan ha 1.550 kjernefysiske stridshoder i sine arsenal, og den begrenser hvor mange interkontinentale raketter og utskytningsplattformer de kan ha.

