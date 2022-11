Gresk høyesterett beordrer gransking av avlyttingsavsløring

Den venstreorienterte ukeavisen Documento publiserte i helgen den oppsiktsvekkende saken, inkludert en liste over personer som skal ha vært offer for avlyttingsskandalen.

Blant navnene på listen er tidligere statsminister Antonis Samaras og nåværende medlemmer i landets regjering. Også skipsreder Vangelis Marinakis, som eier fotballklubbene Olympiakos og Nottingham Forest, står på lista.

Overvåkingsprogramvaren Predator ble brukt sammen med teknologi fra landets etterretningstjeneste EYP, ifølge avisen.

Også innflytelsesrike medlemmer i det konservative regjeringspartiet Nytt demokrati var mål for avlyttingen, ifølge avisen. Målene skal ha vært personer som anses som mulige rivaler og utfordrere til statsminister Kyriakos Mitsotakis i en mulig fremtidig kamp om ledervervet i partiet.

Regjeringen etterlyser bevis

Den greske regjeringen har forsøkt å bagatellisere saken og viser til manglende beviser.

Påstandene i artikkelen skader regjeringen og undergraver stabiliteten, mener regjeringstalsmann Giannis Oikonomou

– Bevismaterialet mangler, sier Oikonomou, som likevel tar til orde for å etterforske opplysningene som Documento kommer med.

Søndag ble det klart at høyesterett har gitt ordre om gransking av avsløringen. Documento-redaktør Kostas Vaxevanis sier at han skal vitne i etterforskningen allerede mandag.

[ Billig løsning for motorveien ble fatal: Thor Inges svoger døde på jobb ]

Krav om gransking

Documento har nære koblinger til det største opposisjonspartiet Syriza på venstresiden i gresk politikk. Avisen viser til opplysninger fra «to personer med nøkkelroller i overvåkingen» og skriver at det ble brukt overvåkingsprogramvare også for å avlytte mobiltelefoner.

Fredag ba en komité i EU-parlamentet som gransker avlyttingsskandalen i Hellas og avlyttingssaker i andre EU-land, om at det må gjennomføres grundigere etterforskning i saken.

I Hellas ble det etablert en komité i nasjonalforsamlingen med mål om å granske skandalen, men komiteen ble lagt ned etter en måned. Kritikere hevder at komiteen ikke klarte å stevne viktige vitner i saken.

[ Fattige land krever mer klima-hjelp: – Dette er et vanskelig tema ]

Ble kjent i juli

Saken eksploderte i juli da Nikos Androulakis, som leder det greske sosialistpartiet Pasok, gikk ut med anklager om angivelige forsøk på avlytting av mobiltelefonen hans ved hjelp av Predator-programvaren.

Få dager etter ble det kjent at Androulakis var under separat overvåking av gresk etterretning, før han ble partileder for Pasok, landets tredje største parti. Den greske opposisjonspolitikeren sitter også i EU-parlamentet.

To greske journalister og en annen høytstående opposisjonspolitiker hevdet også å ha vært overvåket.

I august førte skandalen til at landets etterretningssjef, samt en nær medarbeider og nevø av statsministeren, måtte gå av.

Regjeringen avviser

Den greske regjeringen har avvist at det er brukt ulovlig programvare til overvåking. Regjeringen har riktignok innrømmet at Androulakis ble overvåket av etterretningstjenesten, men uten å oppgi noen årsak.

– Overvåkingsprogramvare finnes i Hellas, i likhet med resten av Europa, men ingen gresk offentlig myndighet har kjøpt inn eller brukt programvaren, sa regjeringens talsmann Oikonomou lørdag.

Statsminister Mitsotakis har lovet å forby bruk av ulovlig overvåking. Men kritikere har påpekt at en av hans første handlinger da han ble statsminister i 2019, var å legge den nasjonale etterretningstjenesten under sitt kontor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen