Finlands statsminister Sanna Marin renvasket etter festsak

Det finske sivilombudet konkluderer med at Marin ikke hadde forsømt sine plikter som statsminister.

Sivilombudet sa at klagene som hadde kommet inn, ikke klarte å fastslå at Marin hadde satt noen spesifikk offisiell plikt i fare.

Videre sa ombudet at de moralske og sosiale dimensjonene ved statsministerens fritidsaktiviteter er en sak for parlamentet.

Videoen av den dansende og feststemte statsministeren fikk mye oppmerksomhet i august. Det sirkulerte også et bilde av to kvinner som var på fest i den offisielle residensen.

Marin forklarte at hun hadde hatt en kveld sammen med venner og at videoen ble filmet i private rom. Hun beklaget også for bildet som ble tatt av de to kvinnene, og sa at det var upassende.

I kjølvannet av videolekkasjen tok Marin en narkotikatest. Den var negativ.

