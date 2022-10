50.000 vil delta i Iran-demonstrasjon i Berlin

Politiet i den tyske hovedstaden opplyser at «Woman* Life Freedom Kollektiv» har søkt om å få gjennomføre arrangementet. Organisatorenes mål er å stå opp mot undertrykking og diskriminering i Iran.

Den kommende demonstrasjonen får støtte fra den kjente iranske aktivisten Hamed Esmaeilion. Hans familie døde da et ukrainsk passasjerfly ble skutt ned nær Teheran i januar 2020. Etter det har han vært aktiv i demonstrasjoner i utlandet mot iranske myndigheter.

Lørdagens demonstrasjon starter klokken 15 og holdes etter at folk siden forrige måned har gått ut i gatene i Iran og protestert mot landets myndigheter.

Bakgrunnen for protestene der er at 22 år gamle Mahsa Amini ble pågrepet av moralpolitiet i midten av september, angivelig for ha hatt på seg hijaben på feil måte. Den kurdiske kvinnen døde i politiets varetekt 16. september.

