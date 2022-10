Fribyforfatter Leila flyktet fra Iran – nå deler hun sin historie

– Utrolig nok kan jeg og familien leve et lykkelig liv i Fredrikstad, sier Leila Ghahremani.

I hjemlandet var hun førsteamanuensis ved et universitet i Teheran, Irans hovedstad. Hun ga også ut to bøker om ytringsfrihet, menneskerettigheter og kvinners rettigheter.

Hennes forfatterskap fikk store konsekvenser for familien, og både hun og mannen mistet jobben. Etter et år i skjul i Iran, kom de til Fredrikstad i slutten av mars i år. I april skrev Fredrikstad kommune at Fredrikstad med det har fått sin første fribyforfatter.

– En ære

I februar 2021 skrev daværende ordfører Jon-Ivar Nygård under en avtale med den internasjonale fredsorganisasjonen ICORN (The International Cities of Refuge Network). Gjennom avtalen forplikter Fredrikstad kommune seg til å være en friby. Det betyr å hjelpe en forfulgt forfatter, ved å tilby et hjem til vedkommende og eventuell familie, i inntil to år.

– Det er et privilegium at vi kan være et fristed for forfulgte forfattere der de kan skrive og uttrykke seg fritt, uten frykt for å bli sensurert eller kneblet, sa ordfører Jon-Ivar Nygård da.

Da Ghahremani kom til Fredrikstad, var ordfører Siri Martinsen (Ap) en av dem som tok henne i mot.

– Det er en ære for oss å få være vertskap for Ghahremani og hennes familie. Vi trenger stemmer som når vi skal bygge samfunn der alle har de samme rettighetene uavhengig av posisjon og bakgrunn. Jeg vil gi stor honnør til Ghahremani som har ofret sitt hjem og sin frihet ved å ytre seg om viktigheten av en slik frihet for alle. Også hennes mann har min dype respekt for å ha stått ved sin kone i dette, sa hun.

Deler sin historie

Leila Ghahremani har nå kontorplass på Fredrikstad Bibliotek, det hun kan skrive tekster uten frykt for represaliene hun kjenner så godt.

25. oktober skal hun fortelle sin historie, i kjelleren i Fredrikstad domkirke.

Det er Erling Omvik, tidligere redaktør i Fredriksstad Blad, som intervjuer. Det blir også musikk ved Arild Elnes på saksofon. Arrangementet er et samarbeid mellom Kjellerkveld-kommiteen og Fredrikstad Bibliotek.

