Tusenvis av palestinere fra Gaza pendler til Israel for å jobbe

Ifølge 44-årige Ibrahim Slaieh har han hatt tre store øyeblikk i livet sitt: Uteksaminering fra universitetet, giftermålet og dagen han fikk lov til å arbeide i Israel. Han er én av palestinerne fra Gaza som krysser grensen til Israel for å arbeide. Han jobber i en matbutikk sør i Israel og tjener ti ganger så mye som han kunne gjort i Gaza.

– Jeg jobber lange dager og får overtidsbetalt. I Gaza jobber vi tilsvarende for bare 30 shekel (90 kroner), sier Slaieh.

Uten arbeidstillatelsen måtte han arbeidet i de 360 kvadratkilometerne som utgjør Gaza – landstripen som har vært delvis blokkert av Israel og Egypt siden Hamas tok makten for 15 år siden. Her er arbeidsledigheten på rundt 50 prosent.

Siden i fjor har Israel utstedt 15.500 arbeidstillatelser. Landet anerkjenner at det er et viktig verktøy for å bevare ro eller – i kritikernes øyne – kontroll i palestinske områder. På den okkuperte Vestbredden er det mer enn 100.000 palestinere som har tilsvarende arbeidstillatelser.

[ Norge tar Israels aksjon mot palestinske organisasjoner opp i Sikkerhetsrådet ]

Maktverktøy

Arbeidstillatelsene gir Israel makt over palestinerne som er avhengig av arbeidstillatelsene – men også makt over Hamas. Gazas militærregime risikerer nemlig å få skylden for stengte grenser og at arbeidere må holde seg hjemme, slik de måtte tidligere i august ved nok en oppblussing av vold.

Ifølge palestinske myndigheter ble 44 personer dept og over 300 såret i kampene mellom Islamsk hellig krig (Jihad) og Israel i sommer. Men våpenhvilen fra 7. august ser ut til å bli overholdt – fra Hamas sin side skjer dette tilsynelatende for å bevare arbeidstillatelsene og andre økonomiske avtaler med Israel.

Forrige uke kunngjorde Israels forsvarsminister Benny Gantz at 1.500 nye arbeidstillatelser vil bli utstedt, på betingelse av at sikkerhetssituasjonen forblir rolig.

[ CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser ]

Mister nattesøvnen

Slaieh jobber tre uker på og én uke av i matbutikken i Beersheba, som ligger 4 mil fra grensen. Før Slaieh fikk arbeidstillatelsen hadde han aldri vært i Israel. I Israel holder han lav profil – delvis fordi det er dyrt å gå ut, og delvis av frykt for å miste arbeidstillatelsen.

Noen av arbeidstillatelsene er tidsubestemt, mens andre må søke om fornyelse av tillatelsen. Slaiehs tillatelse går ut i desember, og han sier han mister nattesøvnen av å tenke på konsekvensene av et avslag.

Før Hamas tok over makten i 2007 arbeidet rundt 120.000 palestinere fra Gaza i Israel. Nesten alle mistet arbeidstillatelsen da Israel strammet til blokaden det året. Siden den gang har innbyggertallet doblet seg til 2,3 millioner, mens økonomien har kollapset.

[ Israel stengte kontorene til palestinske menneskeretts-organisasjoner ]

Velvilje

Ofte uttaler Israel at velvilje er grunnen til at de gir arbeidstillatelser og inngår andre økonomiske avtaler med palestinerne. Kritikere ser imidlertid på ordningene som et kontrollverktøy i den fastlåste konflikten.

Maher al-Tabaa i Gazas handelsdepartement sier at arbeidstillatelsene har liten effekt på Gazas økonomi, som forblir svært begrenset av blokader. Han sier at de som arbeider i Israel, kun tar med seg nær 10 millioner kroner til Gaza daglig. En dobling eller tredobling av antall arbeidstillatelser vil imidlertid bety økonomisk berging, ifølge al-Tabaa.

Myndighetene i Israel sier blokaden er nødvendig for å hindre Hamas' muskler i å vokse. Flere menneskerettsorganisasjoner anser blokadene som en form for kollektiv straff.

[ Palestinas FN-ambassadør: Når vil dere si at nok er nok? ]