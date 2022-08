I en videohilsen på seksmånedersdagen for den russiske invasjonen hyller Nato-sjefen «modige ukrainske kvinner og menn som kjemper for frihet og for landet sitt».

– Under president Zelenskyjs ledelse er dere en inspirasjon for verden, sier han.

– Nato har støttet Ukraina siden uavhengigheten og dere kan fortsatt stole på Nato så lenge det tar. Ukraina må seire, og Ukraina vil seire, sier Stoltenberg.

[ Debatt: Hvis vi ikke er «russofobe», hvorfor oppfører vi oss som om vi var det? ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen