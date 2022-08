EU skal granske fiskedød i tysk-polsk grenseelv

– Vi er innstilt på å hjelpe på alle mulige måter med ekspertise og informasjonsutveksling med andre for å finne ut hva som kan gjøres, sier en talsperson for EU-kommisjonen. Miljøkommissær Virginijus Sinkevicius har allerede vært i kontakt med Polen for å se hva landet trenger og skal også snakke med Tysklands miljøminister tirsdag kveld.

Tyske analyser av de første prøvene som er tatt av de døde fiskene og vannet i grenseelven, viser at det ikke er spesielt høye forekomster av tungmetaller som kvikksølv. Miljøminister Sebastian Arnold i den tyske delstaten Brandenburg sier ekspertene foreløpig ikke kan si om én enkelt faktor kan forklare den omfattende fiskedøden.

De siste ukene har opp mot 100 tonn død fisk skylt opp på elvebreddene langs Oder, noe som har utløst varsler om en miljøkatastrofe. Polen og Tyskland skylder på hverandre for at problemet ikke ble oppdaget tidligere.

