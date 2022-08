McDonald’s planlegger å gjenåpne i Ukraina

McDonald’s sa torsdag at de planlegger å gjenåpne restaurantene sine i Ukraina i løpet av de neste månedene, som et tidlig tegn på at vestlige virksomheter vender tilbake til landet. Dette til tross for at krigen med Russland fortsetter, skriver nyhetsbyrået Reuters.

McDonald’s, som er verdens største burgerkjede stengte alle sine restauranter i Ukraina og Russland i mars, etter Moskvas invasjon av det østeuropeiske landet.

Solgte restaurantene i Russland

I mai ble det kjent at McDonald’s forlot Russland etter 30 år, og solgte de fleste av sine 850 restauranter i landet.

De som kjøpte restaurantene ville ikke få lov til å bruke McDonalds-navnet, logoen, markedsføringsmateriell eller menyene, opplyste fast food-kjeden da. Tre dager senere annonserte den russiske forretningsmannen Aleksandr Govor at han ville kjøpe alle 850 restaurantene i Russland, og har allerede gjenåpnet mange av dem under navnet «Vkusno & tochka», som kan oversettes til «Deilig og ingenting annet».

Kjeden hadde 109 restauranter i Ukraina før krigen, men har ikke spesifisert hvor mange de nå planlegger å gjenåpne.

Vil sørge for de ansattes sikkerhet

Beslutningen om å gjenåpne kom etter «omfattende konsultasjon og diskusjon med ukrainske tjenestemenn, leverandører og sikkerhetsspesialister, og i betraktning av våre ansattes forespørsel om å gå tilbake til jobb», sa Paul Pomroy, McDonald’s-sjef for internasjonale markeder, i en melding til de ansatte, skriver Reuters.

McDonald’s sa også at de jobber med leverandører for å få produkter til restaurantene, og å bringe ansatte tilbake med forbedrede sikkerhetsprosedyrer.

Starter i Kiev

Burgerkjeden vil starte gjenåpninger i Kiev og det vestlige Ukraina, områder som har vært mer skjermet fra konflikten, Ifølge Reuters.

Tidligere i år startet Ukrainas regjering et program for å flytte virksomheter vestover fra krigsherjede områder for å forhindre ytterligere skade på økonomien, skriver Reuters.

KFC og Pizza Hut-eier Yum Brands Inc sa tidligere denne måneden at nesten alle deres butikker i landet hadde gjenåpnet.

