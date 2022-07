Flere mennesker omkom i Middelhavet

Det ble iverksatt flere større redningsaksjoner utenfor kysten av Italia natt til søndag, da flere båter med flyktninger og migranter støtte på problemer til havs.

Ifølge den italienske kystvakten er fem mennesker bekreftet omkommet etter at de fant en fiskebåt drivende til sjøs utenfor kysten av Calabria sør i Italia.

Over 600 mennesker ble reddet fra båten og brakt til et mottakssenter på øya Sicilia. Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner ankom over 1.100 migranter og flyktninger Italia ved ulike havner natt til søndag.

Mottakssenteret på øya Lampedusa er overfylt etter at 522 mennesker kom til øya lørdag kveld, ifølge italienske medier. Det befinner seg over 1.200 personer på mottakssenteret til tross for en makskapasitet på 250–300 personer.

Flere av båtene som fikk havsnød lørdag kom fra kysten av Tunisia og Libya, som er transittland for mange som håper å ta seg til Europa.

Mellom 1. januar og 22. juli ankom 34.000 mennesker til Italia via Middelhavet, sammenlignet med 25.000 i samme periode i 2021 og 10.900 i 2020, ifølge Italias innenriksdepartement.

