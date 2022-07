Slik kan Bidens koronasmitte påvirke USA: – Stoler aldri på Det hvite hus’ helseopplysninger

Torsdag ettermiddag opplyste Det hvite hus at USAs president Joe Biden har testet positivt for korona. 79-åringen har veldig milde symptomer, ifølge Det hvite hus, men USA-forsker Hilmar Mjelde ved NORCE forskningssenter, sier at det ikke nødvendigvis er til å stole på.

– Jeg stoler aldri på det Det hvite hus sier om en sittende presidents helse. Det er en lang tradisjon for at Det hvite hus ikke gir korrekt informasjon om presidentens helse, nettopp fordi de ikke vil skape usikkerhet om styringen av landet eller om presidentens politiske fremtid. Det betyr ikke at det de sier alltid er ukomplett eller misvisende info, men det kan være det, sier Mjelde til Dagsavisen.

I en Twitter-melding skriver presidenten at det går bra og at han har nok å gjøre.

– Det går strålende, folkens. Takk for omtanken, skriver den 79 år gamle presidenten.

Skaper usikkerhet

Presidenten vil fortsette å jobbe mens han sitter i isolasjon og hadde tidligere på dagen møter med ansatte i Det hvite hus via telefon og Zoom.

– Om presidenten blir alvorlig syk, skaper det usikkerhet om den politiske kontinuiteten i landet. Essensen i en presidentjobb er å ta beslutninger, og en syk president kan måtte delegere beslutninger eller måtte ta medisiner som påvirker han fysisk eller kognitivt, sier Mjelde.

Det kan føre til at han kan bli nødt til å utsette beslutninger eller delegere beslutninger til andre. Hvis presidenten er ute av stand til å ta beslutninger, er det visepresident Kamala Harris som fungere som president.

Det skjedde så nylig som 19. november i fjor, da visepresident Kamala Harris fungerte som president en kort periode mens Joe Biden lå i narkose i forbindelse med en medisinsk sjekk. Harris ble med det den første kvinnen i historien til å holde presidentmakt i USA. Det varte i 1 time og 25 minutter, opplyste Det hvite hus.

– Mer alvorlig da Trump fikk det

Måneden før det amerikanske presidentvalget i 2020 ble det også kjent at daværende president Donald Trump hadde testet positivt på korona.

Både Biden og Trump er i en utsatt alder. Selv om de færreste, også blant eldre, dør av covid-19, har åtte av ti av dem som har dødd av covid-19 i USA vært over 65 år.

– Det var mer alvorlig da Trump fikk det, fordi vi var en mye tidligere fase av pandemien, forteller Mjelde.

Biden er fullvaksinert med to doser og har ikke testet positivt for viruset tidligere. Ifølge Det hvite hus har 79-åringen begynt å ta Paxlovid, et legemiddel til behandling av korona.

