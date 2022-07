Joe Biden har testet positivt for korona

Presidenten testet positivt torsdag morgen og holder seg i isolasjon fram til han tester negativt, opplyser Det hvite hus. Biden tok også en covid-test på tirsdag og testet da negativt.

Presidenten vil fortsette å jobbe mens han sitter i isolasjon og hadde tidligere på dagen møter med ansatte i Det hvite hus via telefon og Zoom.

79-åringen er fullvaksinert med to doser og har ikke testet positivt for viruset tidligere. Ifølge Det hvite hus har Biden begynt å ta Paxlovid, et legemiddel til behandling av korona.

