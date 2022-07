Milliardløfter til Moldova

Landet som ligger mellom Ukraina og Romania har tatt imot rundt en halv million flyktninger siden Russland startet sin offensiv i februar. Det har lagt et enormt press på Europas fattigste land.

Moldova, som søker tettere forbindelser med Vesten, er i tillegg helt avhengig av russisk gass, som er blitt fire ganger så dyr det siste året. Landet sliter også med galopperende prisvekst.

– Gitt Russlands brutalitet har vi kanskje ikke makt til å stanse krigen i Ukraina i dag eller i morgen, men vi har mulighet til å hjelpe et demokratisk land så det ikke blir ødelagt av krigens påvirkning, sa Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock. Hun ledet giverkonferansen i Romanias hovedstad Bucuresti sammen med sin rumenske kollega Bogdan Aurescu og Frankrikes utviklingsminister Chrysoula Zacharopoulou

Etter konferansen opplyser Aurescu at det kom inn løfter om rundt 600 millioner euro i ulike former for bistand til Moldova.

