Russland åpner straffesak mot opposisjonsaktivist

Jasjin anklages for å ha spredt falsk informasjon om den russiske hæren, opplyser advokat Vadim Prokhorov på Facebook tirsdag kveld.

– Jeg fikk en oppringing fra en etterforsker – de er i ferd med å ransake hjemmet hans, sier advokaten.

I juni ble Jasjin dømt til 15 dagers fengsel. Grunnen skal være at han nektet å adlyde politiet, men Jasjin bestrider dette.

Han mener at han ble pågrepet av politiske årsaker, og at straffeforfølgelsen er et forsøk på å presse ham ut av Russland. Jasjin skulle etter planen løslates onsdag morgen.

Han har vært en fremtredende opposisjonspolitiker siden demonstrasjonene mot president Vladimir Putin i 2011. Jasjin er alliert med den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

