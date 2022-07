Andersson nekter å svare på om Tyrkia har fått løfte om utlevering av navngitte personer

– Jeg har vært statsråd i åtte år, og jeg har aldri uttalt meg om det som blir sagt i forhandlingsrommet, sa Andersson på en pressemøte under Almedalsveckan, som startet på Gotland søndag.

Uttalelsen kommer på bakgrunn av Tyrkias president Recep Tayyip Erdogans påstand om at Sverige har lovet å utlevere 73 «terrorister» til Tyrkia for at landet skal godta svenskenes Nato-søknad.

På spørsmål om en slik utleveringsavtale var en del av Nato-avtalen med Tyrkia, svarer Andersson kun at Sverige vil fortsette å respektere nasjonale og internasjonale lover.

– Ikke vær bekymret

Andersson understreket søndag at ingen svenske statsborgere vil bli utlevert, og at avgjørelsen vil være opp til uavhengige myndigheter og domstoler.

– Hvis du ikke er involvert i terrorisme, trenger du ikke bekymre deg, sa Andersson.

Almedalsveckan er hennes første politiske møte siden Nato-toppmøtet i Madrid i slutten av juni. Svenske partiledere er samlet til en uke med politiske samtaler på i Visby på Gotland, lik Arendalsuka i Norge.

Flere av spørsmålene søndag gjaldt avtalen Sverige hadde inngått med Tyrkia for at Erdogan skulle oppheve sitt veto mot et svensk Nato-medlemskap.

Rask og grundig behandling

Vetoet kom på bakgrunn av det Tyrkia anser som Sveriges støtte til påståtte kurdiske «terrorister», blant annet det kurdiske arbeiderpartiet PKK. Det bor mange kurdere i Sverige, og flere har vært bekymret for hva Nato-avtalen betyr for dem som er på Tyrkias «terrorliste».

I avtalen mellom Tyrkia, Finland og Sverige 28. juni lovet de to nordiske landene å inngå utleveringsavtaler med Tyrkia og sikre rask og grundig behandling av eksisterende utleveringsbegjæringer fra Tyrkia knyttet til terrormistenkte personer.

Det er ikke gjort løfter om utfallet av sakene.

