WHO holder krisemøte om apekopper

Det er den raske spredningen av apekopper verden over som gjør at WHO torsdag sitter i et krisemøte.

Dersom WHO bestemmer seg for å oppskalere helsetrusselen apekopper utgjør, kan de komme med midlertidige anbefalinger for hvordan man kan forebygge smitte av sykdommen og hindre videre spredning.

Allerede forrige uke advarte organisasjonen, sammen med EUs smittevernbyrå ECDC, om at sommerens festivaler og arrangementer kan øke spredningen av viruset.

Apekopper spres hovedsakelig gjennom nær fysisk kontakt. Det er fremdeles uklart om viruset kan spres på andre måter.

