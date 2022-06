DPA: Muligheter for møte mellom FN, Russland og Ukraina om korneksport

Nyhetsbyrået viser til diplomatkilder tilknyttet FNs sikkerhetsråd. De sier ifølge DPA at det er gjort nok framskritt i samtaler til at Guterres kan forhandle direkte med Moskva og Kyiv.

De advarer imidlertid mot å være for optimistisk og viser til at det er svært lite tillit mellom de to partene. Kildene sier at det fortsatt er flere hindre på veien mot nye samtaler. En vestlig diplomat sår også tvil om Russland faktisk er reelt opptatt av forhandlingene.

Det pågår forhandlinger med Ukraina, Russland og Tyrkia om å få på plass en trygg skipskorridor fra Ukraina. Det internasjonale samfunnet har i ukevis bedt Russland om å tillate eksport av korn fra landet, som sier at den russiske marinen blokkerer landets havner ved Svartehavet.

Begge land er blant verdens fremste korneksportører, og de spiller viktige roller i den globale matsikkerheten. Russlands invasjon av nabolandet har skapt forstyrrelser for kornleveranser og ført til økte matvarepriser.

Tyrkias statlige nyhetsbyrå Anadolu meldte tidligere at landets regjering håper å være vertskap for samtaler om korneksport mellom Russland, Ukraina og FN i løpet av de neste ukene.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen