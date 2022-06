Valglokalene har åpnet i Frankrike – skal velge ny nasjonalforsamling

Velgerne skal stemme på representanter til den franske nasjonalforsamlingen. Valglokalene åpnet søndag klokken 8.

Valget om de 577 setene i underhusets nasjonalforsamling er en prosess i to runder, og hvem som skal inneha setene til den nye nasjonalforsamlingen blir klart først etter andre runde 19. juni.

Valgdeltakelsen er ventet å være godt under 50 prosent i første runde, som er vanlig for slike valg i Frankrike.

I mai var det presidentvalg og da ble det klart at Emmanuel Macron får fem nye år som Frankrikes president. Han var med det den første presidenten på 20 år som er blitt gjenvalgt. I seierstalen la han ikke skjul på at han tror de neste årene blir krevende.

Meningsmålinger har indikert at Macrons allianse forventes å vinne det største antallet seter, men er på ingen måte sikret å komme over linjen på 289 for absolutt flertall.

Av de 577 setene i nasjonalforsamlingen, fylles åtte av dem med Frankrikes oversjøiske territorier og elleve tilhører franske statsborgere som bor i utlandet.

Macrons parti og hans allierte har for tiden et absolutt flertall på 345 seter.

