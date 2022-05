Sverige skal søke om Nato-medlemskap: – En historisk avgjørelse

– Vi kommer til å opplyse Nato om at vi ønsker å bli medlem i alliansen, sa Andersson på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

– Vi forlater en epoke og går inn i en annen, sa hun. Finland varslet at de vil søke om Nato-medlemskap søndag.

Også lederen for opposisjonspartiet Moderaterna, Ulf Kristersson, deltok på pressekonferansen.

– Dette er en historisk avgjørelse. Det handler ikke om partipolitikk, men om å ta et felles ansvar for landets sikkerhetspolitiske interesser, sa Kristersson.

Sverige og Finland vil sende inn sine søknader til Nato samtidig, men Andersson vil ikke si nøyaktig når det skjer.

– Senest onsdag, sa hun.

[ Putin: Ingen trussel mot Russland at Sverige og Finland blir med i Nato ]

Sårbar posisjon

Avgjørelsen om Nato-søknaden ble tatt i et ekstraordinært regjeringsmøte mandag, i etterkant av en debatt om Nato-spørsmålet i Riksdagen.

Statsministeren snakket på pressekonferansen om at Europa nå er i en ny og farlig virkelighet, og at det ikke fins grunner til å tro at utviklingen i Russland vil snu i overskuelig framtid.

– Med svensk Nato-medlemskap heves terskelen for militære konflikter i Sverige og i vårt nærområde. Den felles, vedvarende kraften styrkes i Nord-Europa, sa Andersson.

– Sverige vil være i en sårbar posisjon mens søknaden vår er til behandling, sier hun videre.

Det samme tror Kristersson.

– Vi lever i en farlig tid akkurat nå. Russland vil ikke like at Sverige og Finland blir med i Nato.

[ Støre lover å bistå hvis Finland eller Sverige blir angrepet ]

Sikkerhetsgarantier

Andersson legger vekt på at Sverige ikke står alene under søknadsprosessen.

– Vi har fått sikkerhetsgarantier fra blant annet USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og våre naboland. Vi skal også gjennom denne tiden sammen med Finland, sa hun.

Norge, Danmark og Island varslet i en pressemelding etter Sveriges kunngjøring at landene er klare til å bidra med alle nødvendige midler dersom noe skulle skje før Sverige formelt blir Nato-medlem.

Andersson oppfordrer likevel det svenske folket til å være årvåkne i tilfelle det skulle komme trusler fra Russland i fremtiden.

– Hold deg informert, bruk dømmekraften din. Hver person som sprer desinformasjon risikerer å undergrave Sveriges sikkerhet. Og ikke spre informasjon om Sveriges forsvar, understreket statsministeren.

Bred støtte

Det var et poeng for Andersson at det skulle være bred støtte i Riksdagen for å søke om Nato-medlemskap, selv om ikke Riksdagen stemte over saken.

Alle partiene utenom Vänsterpartiet og Miljöpartiet er for. Det ble klart etter at Anderssons eget parti, Socialdemokraterna, gikk inn for medlemskap søndag.

– Generasjoner av svensker påvirkes uten at folket har vært med i prosessen, sa Vänster-leder Nooshi Dadgostar fra talerstolen i Riksdagen mandag.

Hun kaller det et svik mot velgerne at de ikke har fått si sin mening i saken. Det er nytt valg i september, så avgjørelsen burde ha blitt tatt etter det, mener hun.

– Det er ikke mulig å begrunne dette i sikkerhetspolitikken. Det hadde vært like trygt å ta avgjørelsen i oktober, mener hun.

[ Rødt i tenkeboksen om finsk og svensk Nato-søknad ]

Respekt

– Jeg er trygg på at det er støtte for Nato-medlemskap i det svenske folket, sa Andersson på pressekonferansen.

Hun sa også at hun har forståelse for at det ikke er alle i Sverige som ønsker at landet skal gå inn i forsvarsalliansen, og at mange har stusset seg over at beslutningen har kommet såpass fort.

– Jeg har respekt for det. Man kan ha en annen mening om Nato uten at det betyr at man bryr seg mindre om Sverige.

Nato-diskusjonen i Sverige skjøt fart da Russland invaderte Ukraina 24. februar. Avgjørelsen om å sende en søknad kom mindre enn tre måneder etterpå.

[ Socialdemokraterna sier ja til Nato: – Det beste for Sverige ]