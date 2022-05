Socialdemokraterna sier ja til svensk Nato-medlemskap

Partiet opplyser om standpunktet i en pressemelding.

– Socialdemokraternas partistyre har på sitt møte søndag vedtatt at partiet skal jobbe for at Sverige skal søke om medlemskap i Nato, heter det.

– Socialdemokraterna vil dermed arbeide for at Sverige, dersom søknaden godkjennes av Nato, uttrykker ensidige forbehold mot utplassering av atomvåpen og permanente baser på svensk territorium, skriver partiet.

Den formelle avgjørelsen om en svensk Nato-søknad ventes å bli tatt mandag i et ekstraordinært møte i den svenske regjeringen.

Finland har allerede besluttet å si ja til Nato.

Flere Nato-land, deriblant Norge, Danmark, Island og USA, har sagt at de vil sørge for en rask behandling av søknadene. Tyrkia har varslet at de er imot medlemskap for Finland og Sverige.

De nordiske Nato-landene, Norge, Danmark og Island, jobber med en felles erklæring som understøtter Sveriges og Finlands sikkerhet i perioden fra de søker om medlemskap til de formelt innlemmes i alliansen.

