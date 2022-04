Kinesisk by innstiller hundrevis av fly etter ett mistenkt koronatilfelle

Kina står ovenfor landets verste koronautbrudd siden toppen av den første smittebølgen i 2020. Byer blir nedstengt og flyginger kansellert som følge av dette.

Under landets «null-covid»-strategi har Kina brukt nedstengninger, massetesting og reisebegrensninger hyppig for å stanse videre smitte. Strategien ser ikke ut til å fungere like effektivt nå ettersom det er den svært smittsomme Omikron-varianten som herjer.

I Shanghai har innbyggerne måttet holde seg inne i ukevis for å slå ned et større smitteutbrudd. Det østlige Shanghai har registrert dusinvis av daglige koronarelaterte dødsfall, og hovedstaden Beijing har stengt av hele nabolag der det er påvist smittetilfeller de siste dagene.

Torsdag ble det registrert 11.367 nye smittede i landet, over 10.000 av disse ble registrert i Shanghai. Det er et lavt tall sammenlignet med andre store land, men likevel nok til at myndighetene i landet har slått full alarm.

