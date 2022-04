Avis: Finland vil søke Nato-medlemskap med Sverige

Finlands statsminister Sanna Marin reiser onsdag til Sverige der hun skal møte statsminister Magdalena Andersson. Møtet mellom de to skjer samtidig som Finland legger fram sin nye sikkerhetspolitiske rapport.

Ifølge Expressens kilder har Finland klare ambisjoner om å søke Nato-medlemskap, men vil at Sverige gjør det samtidig.

Både i Sverige og Finland har Nato-debatten blusset opp etter Russlands invasjon av Ukraina.

I forrige uke bekreftet den finske utenriksministeren Pekka Haavisto til avisen Iltalehti at regjeringen jobber med å forberede en søknad om Nato-medlemskap. Kilder sa da til avisen at en beslutning om å søke kan bli tatt i løpet av første halvdel av mai.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson sa for to uker siden at hun på ingen måte utelukker medlemskap. Nato har signalisert at de to landene vil bli tatt imot med åpne armer.

