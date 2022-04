Ukraina sier krigen ikke ville ha funnet sted om landet var med i Nato

Kuleba mener det var et strategisk feilgrep av Frankrike og Tyskland å motsette seg ukrainsk medlemskap i alliansen. Nå betaler ukrainerne for tabben, ifølge Kuleba.

– Om vi var medlem av Nato, ville ikke denne krigen ha skjedd, sa han i et intervju med amerikansk TV søndag.

Kuleba anklaget videre Tyskland for å ikke støtte Ukraina tilstrekkelig.

– Om vi ikke hadde kastet bort masse tid på å diskutere spørsmålet om defensive eller offensive (våpen, red.anm.) og hva Ukraina trenger, og hva Ukraina ikke trenger, hadde vi vært i en helt annerledes situasjon nå, i en mye sterkere posisjon, sa han.

Ifølge Kuleba er avtalen mellom Ukraina, Nato og Vesten god for alle parter.

– Dere forsyner oss med alt vi trenger. Og vi kjemper, slik at dere ikke trenger å slutte dere til krigen når Putin bestemmer seg for å teste artikkel 5 og angripe ett av Nato-landene.

Kuleba viste til Natos artikkel 5, som sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på hele alliansen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen