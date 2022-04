Ukraina varsler ti humanitære korridorer

Dermed er det håp om at flere sivile kan komme seg i trygghet fra krigsområdene sør og øst i landet.

Korridorene vil være åpne for privatbiler, sier visestatsminister Iryna Veresjtsjuk ifølge en Twitter-melding.

Fem av korridorene skal gå fra byene Enerhodar, Tokmak, Berdjansk, Melitopol og Mariupol. Målet for kolonnen er storbyen Zaporizjzja.

I tillegg skal det opprettes korridorer fra fem andre byer lenger øst. Her skal innbyggerne evakueres til Bakhmut i Donetsk-fylket.

Opplysningene er ikke bekreftet av russiske myndigheter.

Kunngjøringen kommer dagen etter at rundt 50 personer ble drept i et angrep på jernbanestasjonen i Kramatorsk øst i Ukraina. De siste dagene har tusenvis av sivile brukt stasjonen til å flykte fra byen, som er svært utsatt hvis russiske styrker trapper opp krigen øst i Ukraina.

Folk som har greid å flykte fra den beleirede byen Mariupol de siste dagene, beskriver byen som en «gravplass», ifølge BBC.

De har fortalt om døde som blir begravet like under jordoverflaten, om tsjetsjenske krigere som plyndrer byen, og om innbyggere som sulter, og som blir skutt hvis de våger seg ut for å finne mat.

