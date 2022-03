Smitten øker igjen i Europa

Av Johan Falnes/NTB

Omikronbølgen har knapt ebbet ut før neste smittebølge banker på døra på kontinentet.

Etter en periode med fallende smitte i vinter vender pilene nå oppover igjen i en rekke land:

* I Storbritannia er smitten sjudoblet fra en bunn på rundt 32.000 tilfeller i slutten av februar til nesten 226.000 tilfeller mandag denne uka. De siste to ukene har også antall sykehusinnleggelser vært økende.

* Tyskland har hatt økende smitte siden månedsskiftet. Likevel ble nasjonale restriksjoner avviklet i helgen.

* Frankrike opplevde en stor omikronbølge i januar. Denne ebbet ut i februar, men nå er smitten økende igjen. De fleste restriksjonene i Frankrike ble avviklet 14. mars, men siden den gang har smitten økt med mer enn en tredel.

* Italia har hatt en lignende utvikling som Frankrike, med en stor omikronbølge som ebbet ut i februar. Smitten begynte å øke igjen i begynnelsen av mars.

[ Rapporter om senskader i hjerne og luftveier hos koronasmittede ]

Lave skuldre

I Norge har både smittetallene og innlagttallene vært fallende den siste tida.

Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet (FHI) mener likevel at situasjonen ute i Europa ligner den i Norge. Han viser til at antall sykehusinnleggelser har vært fallende også der, selv om det nå er tegn til at nedgangen stopper opp i flere land.

Ifølge Aavitsland er FHI ikke bekymret nå.

– Den enorme omikronbølgen som feier over Europa, fører ikke til store utfordringer for sykehusene. Både utbredt immunitet i befolkningen og omikronvariantens iboende mildhet gjør at sykehusene i Europa håndterer denne bølgen greit, sier han.

– Vi følger situasjonen og vil gi nye råd og eventuelt vaksinere mer ved behov. Vi har lave skuldre nå.

[ Sara (36) ble koronasyk i mars i fjor – sliter med store senplager (+) ]

Sammensatt forklaring

Internasjonalt peker eksperter på flere faktorer for å forklare at smitten nå øker igjen.

Én faktor er BA.2, en undervariant av omikron. Denne er nå i ferd med å bli dominerende. BA.2 regnes som rundt 30 prosent mer smittsom enn BA.1.

En annen forklaring er at smitteverntiltakene nå i stor grad er fjernet i landene der smitten øker. I tillegg kan vaksineeffekten ha begynt å avta.

– Fjerningen av restriksjoner har drevet spredningen av BA.2 og kan også føre til at andre varianter oppstår, sier Lawrence Young, en virolog ved University of Warwick i Storbritannia, til nyhetsbyrået AFP.

Simon Clarke, en mikrobiolog ved University of Reading i Storbritannia, påpeker at bekymringen for covid-19 i befolkningen nå ser ut til å være på sitt laveste nivå siden koronapandemiens start.

– BA.2-versjonen av omikron ser ut til å stå bak denne oppblomstringen av infeksjoner. Det viser igjen hvor raskt situasjonen kan endre seg etter hvert som viruset fortsetter å utvikle seg, sier han til Science Media Centre.

Saken fortsetter under videoen

Advarsel fra WHO

Hans Kluge, europadirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), sier han er optimistisk, men på vakt når det gjelder utviklingen videre.

Ifølge ham er smitten nå økende i 18 av 53 land i den europeiske regionen.

– Det er spesielt i Storbritannia, Irland, Hellas, Kypros, Frankrike, Italia og Tyskland vi ser en økning, sa Kluge på en pressekonferanse i Moldova tirsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også Kluge peker på BA.2 som den sannsynlige forklaringen.

Men samtidig er smitteverntiltak blitt fjernet «brutalt» fra «for mange til for få», advarer han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen