Kronprinsparet tente lys da norske kirker var samlet i bønn for Ukraina

– Sammen med kirker i hele verden vil vi be om rettferdig fred. Vi ber om en slutt på krigen i Ukraina og om beskyttelse og hjelp til alle dem som er rammet i krigs- og konfliktrammede områder, sa biskop Kari Veiteberg i Oslo bispedømme før gudstjenesten.

– Vi står samlet i bønn for fred fra mange ulike kirkesamfunn og det offisielle Norge, og vi er takknemlige for at kronprinsen og kronprinsessen er med og deler denne viktige kvelden med oss, sa generalsekretær Erhard Hermansen i Norges kristne råd ved innledningen av gudstjenesten.

Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit tente lys, det samme gjorde justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Trefoldighetskirken og Norges kristne råd arrangerte gudstjenesten og samlet en rekke kirker, deriblant Den ortodokse kirken, som er majoritetskirken i Ukraina.

– Det er viktig at vi troende viser at det tross alt er mulig å vise kjærlighet og omsorg gjennom bønn, sier fader Johannes i Den ortodokse kirke i Norge.

Mandag fordømte Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn invasjonen av Ukraina. Rådet består av 15 medlemssamfunn.

