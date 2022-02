Forsker tror toppmøte kan bli vendepunkt i Ukraina-krise

Putin er svært opptatt av at Russland skal behandles som en likeverdige partner med USA internasjonalt, sier Splidsboel Hansen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

– Biden har stilt som betingelse at Russland ikke invaderer Ukraina, og så må vi vente og se om Putin er villig til dette. Det er ingen tvil om at han er interessert i å møte Biden, sier han.

Dato for møtet mellom de to er ikke kjent, men USAs utenriksminister Antony Blinken skal torsdag diskutere dagsordenen med sin russiske motpart Sergej Lavrov.

Europeiske land er tatt som politiske gisler med trusselen om en storkrig, men Russland har ikke nødvendigvis så mye å tjene på dette, mener Splidsboel Hansen.

– Det kan hende at enkelte av de østeuropeiske stats- og regjeringssjefene gjør seg mer uavhengige av Russland ved for eksempel å begrense energiimport eller ved å bruke mer penger på forsvar som er rettet mot Russland, sier han.

– Det er derfor for tidlig å snakke om at Putin har vunnet. Tvert imot tror jeg faktisk at han ender opp med å tape, sier Splidsboel Hansen, som viser til at Vesten kommer til å ta forholdsregler for å unngå å havne i samme klemme på nytt.

