Eks-pave Benedikt ber om tilgivelse for overgrepsskandale

– Overfor ofrene kan jeg bare uttrykke min dype skam og sorg og be innstendig om tilgivelse, skriver den 94 år gamle tidligere kirkelederen i et brev tirsdag. Brevet kommer etter en gransking sist måned av hvordan Benedikt håndterte pedofile prester på 1980-tallet.

I januar ble eks-paven beskyldt for bevisst å ha unnlatt å stanse fire prester som ble anklaget for overgrep da han var erkebiskop av München og fortsatt het Joseph Ratzinger.

– Jeg har hatt stort ansvar i Den katolske kirken. Desto større er smerten jeg føler for overgrepene og feilene som skjedde der jeg var leder.

Parallelt med brevet fra mannen som abdiserte fra pavegjerningen i 2013, offentliggjorde Vatikanet et brev der det heter at «som erkebiskop var kardinal Ratzinger ikke involvert i å dekke over noen overgrep». Brevet er skrevet av medhjelpere hyret inn av den aldrende eks-paven for å svare på funnene fra granskingen. Et advokatfirma har sett på overgrep i erkebispedømmene München og Freising mellom 1945 og 2019

Benedikt, som er ved svært dårlig helse, var erkebiskop i München fra 1977 til 1982.

