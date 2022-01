Moderna satser på kombivaksine mot korona og influensa

Vaksinen skal kunne beskytte mot covid-19, influensa og RS-virus, og den kan komme på markedet i 2024 dersom det går slik legemiddelprodusenten håper.

– Vårt mål er å kunne utvikle en enkelt, årlig påfyllingsdose slik at vi unngår situasjoner der folk må ha to eller tre doser hver vinter men i stedet kan nøye seg med én, sa Moderna-sjef Stephane Bancel på en digital rundebordskonferanse under Verdens økonomiske forum mandag.

