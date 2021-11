Socialdemokratiet størst i dansk lokalvalg, men gjør katastrofevalg i København

Av NTB, Dag Høie og Stian Fyen

Venstre er nest størst på landsbasis med 21,2 prosent av stemmene.

Men begge de store ordførerpartiene må notere en samlet tilbakegang sammenlignet med kommunevalgresultatet for fire år siden. Da fikk Socialdemokratiet 32,4 prosent av stemmene, mens Venstre endte på 23,1 prosent.

Socialdemokratiet gikk markant tilbake i de fire største byene København, Aarhus, Odense og Aalborg. I København endte det med at Enhedslisten, som er søsterpartiet til Rødt og SV i Norge, har overtatt som største parti.

Knuser sosialdemokratene

På den en måling hos altinget.dk rett før valget ble Enhedslisten målt til 22,4, mens statsminister Mette Frederiksens Socialdemokratiet ble målt til 20,6. Men resultatet skulle bli enda mye verre for Socialdemokratiet, som har vært største parti i den danske hovedstaden siden 1909. Ifølge dansk TV2 fikk de bare 17,3 prosent av stemmene. Det er en tilbakegang på hele 10,3 prosentpoeng fra forrige kommunrvalg.

Enhedslisten gikk på sin side fram med 6,2 prosentpoeng og fikk et resultat på 24,6 prosent. De radikale sosialistene er dermed desidert største parti i København.

– Det er litt vanskelig å si hvorfor de opplever så mye framgang i København akkurat nå. Men en enorm sak i København er byggingen av Lynetteholmen, som er en kunstig øy i København og et enormt byutviklingsprosjekt. Det er Enhedslisten imot. En annen sak er miljø og klima, som de har profilert seg på, sa Signe Bock Segaard til Dagsavisen før det danske kommunevalget.

Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, men er født og oppvokst i Danmark og følger dansk politikk tett.

Moxnes: Kan skje også her

– Vi ser over hele vesten at den radikale venstresida styrker seg. Det skyldes nok en del dypere samfunnstrender. Vi har hatt 40 år med økende ulikhet, deregulering og markedsliberalisme. Det skaper en motreaksjon. Det spesielle nå er at i en del land har sosialdemokratiske partier vært med på denne politikken, for eksempel i Norge og Danmark, sa Rødts partileder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen før danskene gikk tilvalgurnene.

Og dersom norske velgere skulle bli lei Arbeiderpartiet, mener Moxnes mange flere kan komme til å kikke på alternativer på venstresida også her.

– I Oslo stemmer jo hver tredje velger på Rødt, SV eller MDG. Plutselig er vi tre der Enhedslisten er i dag, sier han.

Til tross for en voldsom tilbakegang, er Socialdemokratiet Københavns nest største parti og de får beholde overborgmesteren (ordføreren). Sophie Hæstorp Andersen er valgt til overborgmester med støtte fra Enhedslisten.

Den store vinneren

Totalt sett er det imidlertid De Konservative som ender som kommunevalgets store vinner i Danmark etter en oppgang fra 8,8 prosent i 2017-valget til 15,2 prosent i tirsdagens kommunevalg.

Dansk Folkeparti ble valgets største taper. Partiet mistet 132 av sine representanter og har nå 91 representanter igjen på landsbasis. Partiet fikk 4,1 prosent av stemmene, mer enn en halvering fra 2017 da DF fikk 8,7 prosent. Partileder Kristian Thulesen Dahl erkjenner at valget ble katastrofalt.

Motsatt vei gikk det for Nye Borgerlige. Partileder Pernille Vermund er svært fornøyd med en oppslutning på 3,6 prosent. Partiet fikk 0,9 prosent i 2017, da partiet stilte opp til kommunevalg for første gang.

Valgdeltakelsen i tirsdagens valg var på 67,2 prosent etter at stemmene fra alle landets 98 kommuner var talt opp. Ved kommunevalget i 2017 lå deltakelsen på 70,8 prosent.

