Radikale sosialister kan vippe det danske arbeiderpartiet av pinnen etter 100 år med makta i København

København har alltid vært det danske sosialdemokratiets høyborg, og det danske arbeiderpartiet har vært største parti her siden 1909. Siden den danske hovedstaden begynte med overborgermestere i 1938 har det alltid vært det sosialdemokratiske partiet som har sittet med topposten i Københavns bystyre.

På tirsdag kan det bli endret. Da er det lokalvalg i Danmark, og det radikale sosialistpartiet Enhedslisten ligger på enkelte målinger an til å bli hovedstadens største parti. På den siste målingen til altinget.dk ble Enhedslisten målt til 22,4 mens statsminister Mette Fredriksens Socialdemokratiet ble målt til 20,6.

– Det er litt vanskelig å si hvorfor de opplever så mye framgang i København akkurat nå. Men en enorm sak i København er byggingen av Lynetteholmen, som er en kunstig øy i København og et enormt byutviklingsprosjekt. Det er Enhedslisten imot. En annen sak er miljø og klima, som de har profilert seg på, sier Signe Bock Segaard.

Hun er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, men er født og oppvokst i Danmark og følger dansk politikk tett.

Typisk fløyparti

Segaard påpeker at selv om Enhedslisten ligger an til å gjøre et brakvalg i København gjør de det også svært godt på landsbasis, noe de har gjort i flere år.

Ordførerkandidat for Enhedslisten i København, Line Barfod. Danske medier spekulerer i at hun ikke ønsker vervet som overborgermester selv om Enhedslisten skulle bli største parti, fordi hun heller søker politisk gjennomslag enn posisjoner. (KATINKA KLINGE / KLIMABEVÆGELSEN)

– Enhedslisten er det mest venstreorienterte partiet i Danmark, på samme måte som Rødt er i Norge. De er på mange måter et typisk fløyparti på venstresiden, og er særlig opptatt av miljø, likestilling og sosial likhet. Men i motsetning til Rødt er de et samarbeidsvillig parti, og er støtteparti for den sosialdemokratiske regjeringen. Og de er et parti som har fått en oppblomstring, særlig etter at de opplevde å bli dolket i ryggen av Helle Thorning-Schmidt og hennes regjering, som endte opp med å bli en mer sentrumsorientert og borgerlig søkende regjering, sier Segaard.

Og Enhedslistens suksess kommer i stor grad i kjølvannet av sosialdemokratiets fall i København de siste årene, der tidligere sosialdemokratiske velgere nå ser lenger til venstre. Ved valget i 2017 fikk SD 27,6 prosent. Dersom de skulle få et valgresultat på rundt 20 prosent nå vil det være et oppsiktsvekkende dramatisk fall.

– Det er mange faktorer som spiller inn. Socialdemokratiet har hatt flere rikspolitiske skandaler som vi vet spiller inn i lokalpolitikken, særlig i de største byene. Og man må jo spørre seg om det egentlig er Enhedslisten som er blitt mer populære, eller om det er Socialdemokratiet som er blitt mindre populære, sier forskeren.

Reelt alternativ til Socialdemokratiet

Hos Enhedslistens norske søsterparti Rødt ser de med interesse på danskenes suksess. Rødts partileder Bjørnar Moxnes sier de har lært mye av sine danske kolleger, som har lokket mange tidligere sosialdemokratiske velgere over på ytterste venstre fløy de siste årene.

– Som Rødt var de et parti som sprang ut av 70-tallsradikalismen. På tidlig 2000-tall så de at de var helt nødvendig å fornye partiet, og de har blitt et moderne sosialistisk parti, uten å «ta en Tony Blair». De har klart å holde fast ved prinsippene sine, men samtidig fornye politikk og profil. De har blitt et helt reelt alternativ til Socialdemokratiet for stadig flere velgere, ikke minst ved å stå opp for det som tradisjonelt har vært sosialdemokratisk politikk, som for eksempel å sikre nasjonal kontroll over viktige nøkkelvirksomheter eller forsvare arbeidslediges rettigheter, sier Moxnes.

Bjørnar Moxnes Rødt-leder Bjørnar Moxnes. (Lene Sørøy Neverdal)

Selv om Rødt gjorde sitt beste valg noen sinne i høst og kom over sperregrensa er det fortsatt langt unna at norske Rødt kommer opp på Enhedslistens nivåer. Men Moxnes påpeker at Rødt og SV samlet sett gikk mer fram dette valget enn valgvinneren Senterpartiet gjorde. Hvis du slenger MDG inn i den samme gjengen begynner opposisjonen til venstre for Arbeiderpartiet å bli en betydelig maktfaktor i norsk politikk.

– Vi ser over hele vesten at den radikale venstresida styrker seg. Det skyldes nok en del dypere samfunnstrender. Vi har hatt 40 år med økende ulikhet, deregulering og markedsliberalisme. Det skaper en motreaksjon. Det spesielle nå er at i en del land har sosialdemokratiske partier vært med på denne politikken, for eksempel i Norge og Danmark, sier partilederen.

Og dersom norske velgere skulle bli lei Arbeiderpartiet i Norge, mener Moxnes mange flere kan komme til å kikke på alternativer på venstresida også her.

– Mange syntes ikke det er nok tæl, kraft og vilje igjen i de sosialdemokratiske partiene. Da ser de til den radikale venstresida for handlekraft. I mange tiår har det vært en slags brannmur mellom store befolkningsgrupper og den radikale venstresida, men den er i ferd med å forsvinne. Både fordi folk har fått nok og ønsker seg reell endring, men også fordi vi har forandret oss og blitt et mer realistisk og spiselig alternativ for folk, sier Moxnes, og legger til:

– I Oslo stemmer jo hver tredje velger på Rødt, SV eller MDG. Plutselig er vi tre der Enhedslisten er i dag. Nå har venstresida gjort et historisk godt valg, og samtidig er Ap og Sp i posisjon og tviholder på de borgerliges skattepolitikk som gjør det umulig å holde valgløftene sine. Den spagaten åpner opp enorme rom for den radikale venstresida i Norge.

