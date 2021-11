Slutterklæring vedtatt etter dramatisk sluttspurt på klimamøtet på Glasgow

Flere av de andre landene var sterkt kritisk til endringen. Den ble likevel godtatt.

I utkastet til slutterklæring var det en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og langring av CO2.

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsket i stedet ordlyden «fase ned». Kort tid senere ble slutterklæringen vedtatt, én dag etter at klimamøtet egentlig skulle vært avsluttet.

Klimakvoter

Nesten alle verdens land har deltatt i forhandlingene. De har blant annet dreid seg om regler og retningslinjer for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015.

Møtet vedtok bl.a. nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen.

Norge og Singapore har hatt ledende roller i forhandlingene om reglene for kvotehandel.

Landene i klimaforhandlingene har flere ganger tidligere gjort forsøk på å enes om disse reglene. Men inntil nå har avstanden mellom partene vært for stor.

– Et stort steg i riktig retning

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er glad for at det til slutt ble vedtatt en slutterklæring fra klimatoppmøtet i Glasgow.

– Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder, sier Eide i en uttalelse.

– På veien dit må verden fase ut kull og slutte med fossile subsidier. Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i framtiden. Samtidig skal vi støtte opp om de fattige landenes evne til å møte og bekjempe klimaendringene, sier han videre.

Svekker Parisavtalens mål

Naturvernforbundet mener resultatene fra klimatoppmøtet i Glasgow svekker Parisavtalens mål om å holde global oppvarming under 1,5 grader.

Slutterklæringen nevner riktignok fossil energi for første gang, men teksten ble svekket i siste liten. I stedet for å «fase ut», står det man skal «fase ned» kull som ikke kobles til utslippsreduserende tiltak og kun «ineffektive subsidier» for fossil energi.

– Problemet med fossile subsidier er ikke om de er «ineffektive», men at de sender verden mot katastrofale klimaendringer. At vedtak fra et klimatoppmøte ikke nevner utfasing av fossil energi, er som å snakke om smittevern uten å nevne koronaviruset, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

---

FNs klimatoppmøte i Glasgow

Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow varte fra 31. oktober til 13. november. Storbritannia og Italia var vertskap.

Møtet skulle egentlig blitt holdt i fjor, men ble utsatt på grunn av pandemien.

Om lag 130 stats- og regjeringssjefer var til stede på toppmøtet 1. og 2. november.

Nesten alle verdens land deltok i forhandlingene. I tillegg var organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.

Til sammen var nesten 40.000 mennesker registrert som deltakere. Antall deltakere kan dermed ha vært det høyeste noensinne på et klimamøte arrangert av FN.

Glasgow-møtet var formelt sett det 26. partsmøtet for landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.

Omtales som COP26. Forkortelsen står for Conference of the Parties. Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.

I den første fasen av møtet ble det lansert en rekke nye mål og ambisjoner om utslippskutt og andre typer klimatiltak. Parallelt med dette forhandlet landene om regler for gjennomføringen av Parisavtalen fra 2015.

Slutterklæringen på møtet ble vedtatt på kvelden lørdag 13. november, én dag etter at forhandlingene egentlig skulle vært avsluttet.

Kilder: COP26, AP, BBC, The Guardian, The Washington Post, NTB

---