Rapport: Rike bør betale for større klimaavtrykk

Rapporten er publisert i forkant av klimatoppmøtet COP26 i Glasgow, som starter om halvannen uke.

CO2-utslippene er i ferd med å ta seg opp igjen til nivået før koronapandemien. Data viser at den rikeste prosenten av verdens befolkning slapp ut 110 tonn CO2 per hode i 2019, noe som betyr at de står for 17 prosent av verdens utslipp, ifølge studiens leder Lucas Chancel.

Han er professor ved Paris School of Economics og en av WILs direktører.

[ Dette fører til store prisforskjeller på strøm ]

Behov for nye inntekter

Mens den rikeste tidelen av verdens befolkning er ansvarlig for halvparten av alle utslipp, er den fattigste halvdelen ansvarlig for kun 12 prosent, noe som innebærer at de i snitt slipper ut 1,6 tonn CO2.

– Regjeringer trenger nye inntektskilder for å investere i grønn infrastruktur, sier Chancel, som mener at progressive økologiske skatter er veien å gå.

– Slike verktøy vil trolig være mer politisk bærekraftig enn karbonavgifer på forbruk, som rammer lavinntektsgrupper hardt, og som ikke bidrar særlig til å redusere utslipp fra de svært rike, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Tiltak treffer feil

Studien konkluderer også med at byrden av klimapolitikken som er innført for å begrense klimaendringene, har vært uforholdsmessig stor for forbrukere med lav inntekt, spesielt som følge av CO2- og energiskatter.

– Det bør legges mer vekt på politiske tiltak som rammer rikere grupper via skatter på andelen de forurenser, sier Chancel.

Ikke bare har rike mennesker en tendens til å forurense mer. Rike land får også et langt større klimaavtrykk når man tar i betraktning forbruket av alle varene som importeres fra utlandet, ifølge rapporten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen