En av Afrikas største byer kan bli ubeboelig

– Hvert eneste år er det flom i Nigeria. Dette er et problem forårsaket av klimaendringene og som vi må leve med, sier Manzo Ezekiel til CNN.

Han er talsmann for Nema, den nigerianske etaten for krisehåndtering. I tillegg til hyppigere flom forteller han om jorderosjon i kystbyen Lagos.

– Det er dette problemet med elvebredden som blir skyldt bort. Stigende vannstand spiser seg inn i landet, sier han.

[ Kommentar: Det er ikke et problem for nordeuropeiske turister, men et stort problem for lokalbefolkningen ]

Selv om de over 20 millioner innbyggerne i Lagos-området allerede merker endringer, kan situasjonen bli langt mer dramatisk utover i dette århundret.

Global oppvarming fører til stigende navnivå, og prognosene spriker fra 30 centimeter til over 2 meter i 2100. Mye av Lagos ligger under 2 meter over havet.

Hvor mye havet kommer til å stige, avhenger blant annet av omfanget av de menneskeskapte klimautslippene.

