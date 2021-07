Skogbranner herjer i Sibir: Russland peker på klimaendringer

Den siste tiden har Russland opplevd en hetebølge nesten uten historisk sidestykke i moderne tid. Flere steder vest i Russland har det vært rekordhøye temperaturer og tirsdag var det 33.1 grader i Moskva, varmere enn på 85 år.

Talspersonen for Kreml, Dmitry Peskov, la skylden for hetebølgene på klimaendringer.

– De naturlige prosessene forårsaket av klimaendringer er dessverre så sterke at vi erfarer branner som tidligere ikke har funnet sted, sa Peskov, ifølge Reuters.

– Tøffe forhold

Det er i regionen Yakutia, nordøst i Sibir, at brannene har herjet som verst. Store deler av området er dekket av røyk og regionen har vært i unntakstilstand siden juni. Hetebølgen og kraftig vind har gjort slukningsarbeidet vanskelig.

Onsdag gjennomførte militærhelikoptre av typen Mi-8 rekognoseringsflyvninger over regionen for å identifisere de verst rammede områdene. På grunn av mye røyk og dårlig sikt fikk ikke helikoptrene sluppet vann over flammene.

– Hjertet mitt blør av å se disse ressursene dø. Det er virkelig smertefult å se på dette når du vet hvor lang tid det vil ta å få det gjenopprettet, sa Mikhail Bubnov, en ingeniør på et av helikoptrene, til Reuters.

Også på bakken rapporterer brannmenn om slitsomt arbeid.

– Det er tøft. Du er stadig borte fra sivilisasjonen. Det er vandring gjennom sump, graving, varme, tøffe forhold, fluer, mygg, sier Dulstan Dyachkovsky, en brannmann til Reuters, og la til:

– Vi vil klare oss.

Kreml-kritikk

Hvert år er det branner i russiske skoger, men de senere årene har de blitt stadig mer intense som følge av uvanlig høye temperaturer i det nordlige Sibir.

Lokale beboere har bedt myndighetene om mer ressurser og utstyr for å sloss mot flammene. President Vladimir Putin har siden beordret militæret om å bistå lokale myndigheter. Det har blant annet blitt sendt et Ilyushin Il-76-fly for å slippe vann på flammene.

Kreml har blitt kritisert for å bruke russiske fly til å hjelpe andre land som Hellas og Tyrkia, mens brannene herjer i Russland.

Kreml avfeier kritikken ved å vise til at regionale mangler i brannslokkingsutstyr har blitt fylt med utstyr fra andre regioner, men at brannene har blitt verre enn før og vanskelig å forutsi.

