Jen Psaki: – Vi kan ikke motbevise hver eneste lille konspirasjonsteori

Koronapandemien har gjort flere amerikanere konspiratoriske, skrev nettstedet forskning.no forrige måned. I nyeste episode av den politiske podkasten «Pod Save America», kommenterer pressesjef Psaki hvordan president Joe Biden og hans team forholder seg til konspirasjonsteorier.

– Vi prøver å ikke la oss distrahere av «side shows» – forsøk fra republikanere i Kongressen på å distrahere oss. Vi prøver å beholde skylappene på. Samtidig er vi ikke naive. Vi vet at ting sprer seg på nettet, og at de sprer seg raskt, innleder hun, og bruker kjøttnekt og skolestenging som eksempler på feilinformasjon som Biden og co. har måttet håndtere, skriver Yahoo News, som også har omtalt uttalelsene fra pressesjefen.

[ Vil du vite mer om Jen Psaki? Dette er Bidens nye pressesjef ]

Den populære podkasten ledes av blant andre Jon Favreau, Barack Obamas sjefstaleskriver fra 2005 til 2013.

– Det fundamentale spørsmålet er dette: Er det vår rolle å skulle motbevise hver eneste lille konspirasjonsteori? Eller er det vår rolle å kommunisere det vi gjør til det amerikanske folket, samtidig som vi bestemt motbeviser konspirasjonsteorier når de kommer opp. Vi kan ikke bruke hver eneste dag på å bekjempe det – da hadde vi ikke hatt tid til noe annet, sier Psaki.

Saken fortsetter under videoen om Joe Biden

En av konspirasjonsteoriene som har fått særlig mye oppmerksomhet det siste året, er QAnon. Ifølge tilhengere av QAnon forsøker Donald Trump å avsløre og stoppe en etablert sammensvergelse i den politiske, økonomiske og kulturelle eliten. Teorien oppsto i USA i oktober 2017, skriver Store Norske Leksikon. Forestillingen har også overlevd Trumps nederlag i presidentvalget 2020, da han tapte mot Demokratenes Joe Biden.

Se mer om QAnon-bevegelsen i videoen under.

[ Topp-republikanerens uttalelse får Trump til å tenne på alle pluggene ]