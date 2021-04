Brasil krever igjen penger for å stanse hogst i Amazonas

Ønsket om nye midler ble denne uken formidlet i et brev til USAs president Joe Biden, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Brasil fortjener å bli rettferdig kompensert for miljøtjenestene som landets borgere yter for planeten, het det i det sju sider lange brevet fra president Jair Bolsonaro.

I et intervju tidligere i april sa Brasils miljøminister Ricardo Salles at landet trenger 1 milliard dollar i løpet av et år for å redusere avskogingen i Amazonas.

Både USA og Norge er bedt om å bidra, sa Salles i intervjuet med avisa O Estado de São Paulo, som ble sitert av nyhetsbyrået Reuters.

Rotevatn stiller krav

Norges klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) gjør det imidlertid klart at Brasil først må redusere avskogingen.

Budskapet ble formidlet i en telefonsamtale mellom Rotevatn og Salles før påske, opplyser Klima- og miljødepartementet til NTB.

I tillegg må det oppnås enighet om styringen av Amazonasfondet, sa Rotevatn i et intervju med Reuters tidligere denne uken. I dette fondet står det flere milliarder kroner i norske bidrag som inntil videre er frosset.

At Brasil nå igjen ønsker et regnskogsamarbeid, framstår som en betydelig kursendring fra Bolsonaros side.

Etter at han kom til makten i 2019, har avskogingen i den brasilianske delen av Amazonas økt kraftig. Bolsonaro har kuttet i miljøtiltak og gjort det klart at han ønsker landbruk og annen næringsvirksomhet i områder der det i dag er regnskog.

– Dreper hval

Bolsonaros prioriteringer førte til at både Norge og Tyskland kuttet miljøstøtte til Brasil sommeren 2019. Den sterkt høyreorienterte presidenten reagerte med å latterliggjøre begge landene.

Han ba Angela Merkel om i stedet å plante trær i Tyskland, og han kalte Norge et land som dreper hval og pumper olje på Nordpolen.

Amerikansk press kan imidlertid ha bidratt til en holdningsendring hos den brasilianske presidenten. Allerede i valgkampen i fjor sa Joe Biden at han ville gi opptil 20 milliarder dollar i bistand til Brasil hvis landet sluttet å ødelegge regnskog.

Han advarte også om «betydelige økonomiske konsekvenser» hvis avskogingen fortsatte.

Bolsonaro reagerte sterkt og lovet at Brasil aldri ville godta «feige trusler».

– Forhandlinger pågår

Likevel ble det igangsatt regnskogsamtaler mellom USA og Brasil etter at Biden overtok som president. Reuters skriver at det har pågått forhandlinger siden februar.

Mange brasilianske miljøaktivister er sterkt kritiske til at Biden tilsynelatende ønsker å inngå en avtale med Bolsonaro, ifølge avisa The Guardian. De frykter at Biden vil godta for mange av Bolsonaros krav for å få en avtale i havn før klimatoppmøtet som USA arrangerer neste uke.

Parallelt med samtalene mellom USA og Brasil har også Norge, Tyskland, Storbritannia og EU forsøkt å overbevise Brasil om å redusere avskogingen.

Kerry: Viktig

Og den siste uken har Bolsonaro gjort det klart at han er åpen for en avtale. I brevet til Biden tilbyr han å holde Brasils løfte i Parisavtalen om å stanse all ulovlig avskoging innen 2030 – i bytte mot internasjonal støtte.

USAs klimautsending John Kerry kaller Brasils initiativ for viktig, men ber om umiddelbar handling for å beskytte Amazonas.

– Vi ser fram til umiddelbar handling og samarbeid med urfolk og sivilsamfunnet slik at denne kunngjøringen kan føre til konkrete resultater, tvitret Kerry fredag kveld.

