Organisasjon med krass kritikk av Brasil: Folk dør mens de venter på hjelp

– Folkehelse-tiltak har blitt en politisk slagmark i Brasil. Som et resultat blir vitenskapelig begrunnet politikk assosiert med politiske meninger, heller enn behovet for å beskytte enkeltmennesker og lokalsamfunn fra covid-19, sier Christos Christou, internasjonal leder i Leger Uten Grenser (MSF), i en pressemelding.

Organisasjonen kommer torsdag med sterk kritikk av brasilianske myndigheters koronahåndtering. Mer enn tolv måneder inn i koronakrisa er det fortsatt ingen effektiv, sentralisert eller koordinert offentlig helse-løsning på utbruddet, skriver Leger Uten Grenser. Mangelen på politisk vilje til å svare tilstrekkelig på pandemien dreper brasilianere i tusentall, fortsetter de.

Koronastatistikken fra Brasil er dyster lesing. Forrige uke ble det for første gang registrert over 4000 koronadødsfall på 24 timer i landet. Sykehusene er overfylt, og i enkelte byer dør folk mens de venter på behandling, skriver BBC.

Helsearbeidere på plass for å hjelpe pasienter ved et sykehus i Porto Alegre som er overfylt på grunn av koronapandemien. (Reuters Photographer/Reuters)

Helsevesenet er nær kollaps i mange områder. Til sammen har landet registrert over 358.000 koronarelaterte dødsfall så langt i pandemien. Kun USA har flere.

Tallene er tydelig bevis på at myndighetene har sviktet i håndteringen av både en helsekrise og en humanitær krise i landet, i tillegg til at de ikke har klart å beskytte brasilianere, særlig de mest sårbare, fra viruset, mener Leger Uten Grenser.

Brasilianske myndigheter oppfordres til å anerkjenne hvor alvorlig krisa er, og få på plass en sentral innsats for å avverge flere dødsfall som kunne vært unngått.

[ Dødstallene stiger, men presidenten ber folk slutte å sutre ]

Flere yngre pasienter

En ny mutasjon har fått mye av skylden for den kraftige økningen i nye tilfeller i Brasil i år. Samtidig er landets høyrepopulistiske president Jair Bolsonaro fortsatt motstander av nedstenginger i kampen mot viruset.

Han hevder skaden på økonomien vil være verre enn viruset, og har forsøkt å gå rettens vei for å oppheve enkelte koronarestriksjoner lokale myndigheter har iverksatt.

Det skjer samtidig med at det stadig har blitt flere yngre koronapasienter i Brasil, skriver nyhetsbyrået Reuters. Over 50 prosent av landets intensivsenger opptas nå av pasienter under 40 år, ifølge en studie publisert forrige helg.

Sykehus over hele landet melder om mangel på både oksygen og beroligende midler, to ting som er helt nødvendig i møte med kritisk syke koronapasienter. Et resultat av det, er at Leger Uten Grenser har sett pasienter som ellers kunne overlevd, måtte gå uten nødvendig helsehjelp, ifølge organisasjonen.

[ Brasil har en firedel av alle koronadøde i verden: – Neste skritt er kollaps av helsesystemet ]

Traumer

Byen Manaus og delstaten Amazonas har vært blant de hardest rammede områdene i Brasil i flere måneder.

Som Dagsavisen har skrevet tidligere, ba pressede sykehus i Manaus tidligere i år om hjelp utenfra, og pasienter skal ha dødd etter at offentlige sykehus og legevakter gikk tomme for oksygen.

Brasils helseminister lovet oksygenlevering og andre forsyninger, og delstatsguvernøren, en alliert av Bolsonaro, sa de mobiliserte for å håndtere utbruddet. Kritikere mente på sin side at det var for lite, for seint.

Et menneske som døde av covid-19 gravlegges i Manaus i Amazonas tidligere i år. (MICHAEL DANTAS/AFP)

– Ødeleggelsen Leger uten grensers team så i Amazonas-regionen har blitt realiteten over store deler av Brasil, sier Pierre Van Heddege, nødhjelpskoordinator for organisasjonens covid-19-innsats i Brasil.

Ikke bare dør pasienter uten tilgang på helsehjelp, men medisinsk personell er utslitte og sliter med alvorlige psykiske og følelsesmessige traumer på grunn av arbeidsforholdene, ifølge Van Heddege.

[ Dramatisk i Manaus – sykehus slår alarm ]

Senatet gransker håndteringen

Kritikken fra Leger Uten Grenser kommer bare dager etter at det brasilianske Senatet kunngjorde at Bolsonaros håndtering av koronapandemien skal granskes. Tirsdag sa senatsleder Rodrigo Pacheco at en gransking av den føderale koronaresponsen skal kombineres med etterforskning av hvordan føderale midler ble fordelt til landets delstater.

Høyrepopulisten Bolsonaro har kritisert folkevalgte for å gå inn for en slik gransking. En dommer i høyesterett kom på banen, og sa at nok senatorer støttet en etterforskning. Dermed kunne den starte, tross treneringsforsøk fra lederskapet i Senatet, ifølge Reuters.

APTOPIX Virus Outbreak Brazil En person som døde av komplikasjoner relatert til covid-19 gravlegges i Sao Paulo i Brasil. (Andre Penner)

Brasils president har fått krass kritikk fra flere hold for koronahåndteringen, og populariteten hans dalte tidligere i år. Selv har han kalt viruset for en liten influensa, og i mars ba han folk slutte å sutre.

– Slutt å sutre. Hvor lenge skal dere gråte om dette? Hvor lenge skal dere bli hjemme? Hvor lenge skal dere fortsette å holde alt stengt? Folk orker det ikke mer, sa Bolsonaro.

– Vi beklager dødsfallene. Men hvordan skal det gå med Brasil om vi bare stenger alt, fortsatte han.

Motstandere av presidenten har demonstrert flere steder, og de har blant annet krevd vaksiner til alle. Flere har tatt til orde for å stille Bolsonaro for riksrett.

På toppen av det hele har vaksineringen i Brasil gått treigt. Så langt har rundt 11 prosent av landets innbyggere fått minst en vaksinedose, ifølge tall fra brasilianske medier.

[ Paulo Barretos mor døde av covid-19: – Hun lyttet til Bolsonaro ]