Nesten 105.000 vaksinert på én dag i Danmark

– Nå evalueres resultatet, så vi er klare til fortsatt effektiv utrulling. Stor ros til alle involverte i storskalaforsøket. Takk for innsatsen. Vi fortsetter arbeidet, skriver helseminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

68 vaksinasjonssentre deltok i stresstesten, som skulle sørge for at Danmarks fem regioner og alle nødvendige IT- og logistikksystemer innen kort tid er klare til massevaksinering i stor skala. Målet er å være godt forberedt når det snart skal begynne å komme større leveranser fra vaksineprodusentene.

De fleste regionene meldte at dagen gikk bra. Men noen steder var det i perioder kø og ventetid, mens det andre steder var problemer med IT-systemet som registrerer hvem som har fått vaksinene.

I København var det ventetid på over én time ved et vaksinasjonssenter. Ifølge Region Hovedstaden oppsto problemet fordi folk dukket opp i for god tid.

Dette var andre gang at Danmark har testet storskalavaksinasjon. I februar var landets regioner gjennom en lignende prøve. Da ble 30.000 vaksinert på én dag.

Når Statens Serum Institut legger fram tall tirsdag ettermiddag, vil de 104.824 vaksinedosene som ble satt mandag, være medregnet i statistikken. Dermed vil antallet personer som har fått minst én dose, nærme seg 1 million.

Så langt har 15,1 prosent av befolkningen fått minst én dose, mens 7,7 prosent er ferdigvaksinert.

